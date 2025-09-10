FIFA oficializó segundo lugar de Luis Díaz en eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

El martes 9 de septiembre se terminaron las eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo Fifa 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Con el cierre de las eliminatorias, la FIFA publicó el escalafón de goleadores. El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz quedó en el segundo lugar. El primero fue para Lionel Messi.

El jugador del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos marcó 8 goles en las eliminatorias al Mundial 2026, mientras que el futbolista del Bayern Múnich de Alemania anotó 7.

“La historia no muestra una lógica que indique que el goleador de las eliminatorias luego tendrá un torneo brillante en la Copa Mundial. Lo que sí queda claro es que todos los equipos que gozan de buena salud cuentan con un delantero que hace goles”, indicó la FIFA.

Lionel Messi de Argentina durante el partido entre Argentina y Venezuela por las eliminatorias al Mundial de 2026 en el Estadio Más Monumental. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“En las eliminatorias sudamericanas los candidatos son varios y la jerarquía sobra, pero la lista varió fecha a fecha para determinar quién es el máximo anotador. Al final, quedó a manos de Lionel Messi por primera vez en su carrera. Con ocho tantos, la Pulga terminó de quedar en lo más alto tras los dos goles contra Venezuela en la fecha 17″, añadió.

Lionel Messi hizo una gran eliminatoria y ahora se preparará para jugar el último Mundial de su carrera, después de ganar el que se organizó en Qatar en el año 2022. Así quedó el escalafón final:

8 – Lionel Messi (Argentina)

7 – Luis Díaz (Colombia)

6 – Miguel Terceros (Bolivia)

5 – Darwin Núñez (Uruguay)

5 – Raphinha (Brasil)

5 – Enner Valencia (Ecuador)

5 – Salomón Rondón (Venezuela)

4 – Julián Álvarez (Argentina)

4 – Tony Sanabria (Paraguay)

3 – Rodrigo Aguirre (Uruguay)

3 – Thiago Almada (Argentina)

3 – Nicolás de la Cruz (Uruguay)

3 – Julio Enciso (Paraguay)

3 – Nicolás Otamendi (Argentina)

3 – Rodrygo (Brasil)

3 – Eduardo Vargas (Chile)

Máximo goleador de unas Eliminatorias Sudamericanas para la #CopaMundialFIFA. ✅



Messi y un nuevo hito en su carrera. 🇦🇷 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 10, 2025

Luis Fernando Díaz hizo todo lo posible para quedarse con el primer lugar de la tabla de goleadores de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, pero no lo logró.