Suscribirse

Deportes

FIFA oficializó segundo lugar de Luis Díaz en eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

La FIFA publicó el escalafón tras el cierre de las eliminatorias de Conmebol.

Redacción Deportes
11 de septiembre de 2025, 12:16 a. m.
BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 4: Luis Diaz of Colombia looks on during a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Bolivia at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 4, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by David Nieto/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Luis Díaz con la Selección. | Foto: Getty Images

El martes 9 de septiembre se terminaron las eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo Fifa 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Con el cierre de las eliminatorias, la FIFA publicó el escalafón de goleadores. El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz quedó en el segundo lugar. El primero fue para Lionel Messi.

Contexto: Ramón Jesurún respondió si James Rodríguez volverá a jugar en eliminatorias: dio claro mensaje

El jugador del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos marcó 8 goles en las eliminatorias al Mundial 2026, mientras que el futbolista del Bayern Múnich de Alemania anotó 7.

“La historia no muestra una lógica que indique que el goleador de las eliminatorias luego tendrá un torneo brillante en la Copa Mundial. Lo que sí queda claro es que todos los equipos que gozan de buena salud cuentan con un delantero que hace goles”, indicó la FIFA.

Futbol
Lionel Messi de Argentina durante el partido entre Argentina y Venezuela por las eliminatorias al Mundial de 2026 en el Estadio Más Monumental. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“En las eliminatorias sudamericanas los candidatos son varios y la jerarquía sobra, pero la lista varió fecha a fecha para determinar quién es el máximo anotador. Al final, quedó a manos de Lionel Messi por primera vez en su carrera. Con ocho tantos, la Pulga terminó de quedar en lo más alto tras los dos goles contra Venezuela en la fecha 17″, añadió.

Lionel Messi hizo una gran eliminatoria y ahora se preparará para jugar el último Mundial de su carrera, después de ganar el que se organizó en Qatar en el año 2022. Así quedó el escalafón final:

Contexto: Lionel Scaloni lamentó que una figura de Argentina no esté en el inicio del Mundial 2026

8 – Lionel Messi (Argentina)

7 – Luis Díaz (Colombia)

6 – Miguel Terceros (Bolivia)

5 – Darwin Núñez (Uruguay)

5 – Raphinha (Brasil)

5 – Enner Valencia (Ecuador)

5 – Salomón Rondón (Venezuela)

4 – Julián Álvarez (Argentina)

4 – Lautaro Martínez (Argentina)

4 – Tony Sanabria (Paraguay)

3 – Rodrigo Aguirre (Uruguay)

3 – Thiago Almada (Argentina)

3 – Nicolás de la Cruz (Uruguay)

3 – Julio Enciso (Paraguay)

3 – Nicolás Otamendi (Argentina)

3 – Rodrygo (Brasil)

3 – Eduardo Vargas (Chile)

Luis Fernando Díaz hizo todo lo posible para quedarse con el primer lugar de la tabla de goleadores de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, pero no lo logró.

Pero a pesar de no haber quedado como máximo goleador, Luis Díaz, con la clasificación de la Selección Colombia, jugará por primera vez una Copa del Mundo. Estaría seguro en la convocatoria para el certamen, por parte del director técnico argentino Néstor Lorenzo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios confirmó última noticia sobre Leonardo Castro: es oficial en Liga BetPlay

2. FIFA oficializó segundo lugar de Luis Díaz en eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

3. Milei lamenta el asesinato de Charlie Kirk y acusa a la izquierda de promover la violencia política

4. “No lo tiene en la cabeza”: dura crítica de Petro a Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional

5. Dian le apuesta a la energía limpia: inauguró una planta solar en sus sedes de Impuestos y Aduanas en Cartagena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FIFASelección ColombiaColombiaEliminatorias SudamericanasMundial 2026Lionel Messi

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.