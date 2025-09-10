Ramón Jesurún respondió si James Rodríguez volverá a jugar en eliminatorias: dio claro mensaje

Hay una pregunta generalizada entre la prensa y los aficionados: ¿las eliminatorias sudamericanas, al Mundial 2026, fueron las últimas de James Rodríguez con la Selección Colombia? Eso le indagaron a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y su respuesta dio bastante de qué hablar.

“No lo sé, eso no lo sabe nadie. Esperaremos a ver qué pasa, qué decide él, cómo está y cómo se siente. Nadie sabe el manejo de su cuerpo más que uno mismo. A mí me encantaría tenerlo por muchos años. Él es un hombre inteligente y capaz, y me gustaría contar con él el mayor tiempo posible”, dijo Jesurún Noticias Caracol En Vivo.

Además, por la misma línea, añadió: “Yo opinaría que no. James, para mí, es un jugador que está intacto, ya está más sabio, más maduro. Obviamente, el transcurrir de una carrera de tantos años le ha dado esa madurez que hoy posee. Es el capitán y estos dos partidos vimos que está perfecto. Lo que tenga él en su cabeza no lo sabemos, pero lo que sí está claro es que está comprometido y que, sin duda, va a ser el capitán en el Mundial”.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. | Foto: FIFA via Getty Images

¿Por qué se dice que pueden ser las últimas eliminatorias de James Rodríguez con Colombia?

La Selección Colombia consiguió el tiquete a United 2026 el pasado jueves 4 de septiembre. Ese día, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas, la Tricolor goleó 3-0 a Bolivia en Barranquilla y aseguró su presencia directa en la fase de grupos de la cita orbital.

Cuando acabó el partido, la imagen fue emblemática: James Rodríguez esperó a que los asistentes al Metro se fueran en mayoría; se sentó en la mitad de la cancha, con celular en mano, descalzo y con gestos reflexivos.

Esa noche, en diálogo con FCF Media, Rodríguez lo dejó claro: “Siempre queremos ganar, siempre queremos jugar bien. Yo creo que este equipo tiene hambre (...) Sí, cómo no, estaré en la Copa del Mundo... Ya después veremos”.

Los asistentes a la arenosa vieron que de esos tres goles ante Bolivia, el primero fue de James. Por tanto, el capitán se mostró “feliz. Ya son tres (Mundiales) y, bueno, creo que cuando era niño soñé con todas estas cosas, y creo que he cumplido casi todo”.

Así las cosas, si los rumores apuntan a que el partido contra Bolivia fue el último en Barranquilla, para James en eliminatorias, ante Venezuela pudo haber sido el punto final en la competencia.

James Rodríguez el día que le anotó gol a Bolivia, en Barranquilla, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. | Foto: AP