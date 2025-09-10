Dibu y Lautaro Martínez explotaron contra Wilmar Roldán: escándalo por presunta amenaza

Ecuador y Argentina jugaron por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. El juego se desarrolló el pasado martes, 10 de septiembre, y acabó en 1-0 a favor de La Tri.

El único tanto del partido se dio sobre los 45+13′ del primer tiempo, gracias a que el delantero Enner Valencia transformó un penal por gol. Sin embargo, la falta que provocó la pena máxima desató todo tipo de críticas.

Wlmar Roldán, arbitro colombiano y encargado de impartir justicia en el Ecuador vs. Argentina, revisó el VAR y determinó que Nicolás Tagliafico (Argentina) saltó y golpeó a Ángelo Preciado (Ecuador), por lo que pitó penal.

Los jugadores argentinos estuvieron en desacuerdo con la determinación de Roldán, que terminó siendo clave en el resultado del partido.

Dibu Martínez sobre Wilmar Roldán: “No sé qué cobró”

Uno de los referentes de la Selección Argentina, el portero Emiliano Dibu Martínez, habló con la prensa ecuatoriana después del partido y mostró sus dudas por lo que determinó Roldán. Incluso, fue picante.

“Bueno, fue un partido duro. Yo creo que un empate estaba bien. El árbitro (Roldán) no sé lo que cobró, fue una disputa normal, pero bueno... para ganarnos nos tienen que ganar así”, arrancó afirmando Dibu.

Sobre su rival, opinó: “Defienden bien, están bien organizados, tienen buenos jóvenes con buenas piernas. La verdad se merecieron la victoria y nada más”.

Otro de los que habló fue el propio Nicolás Tagliafico, quien hizo el penal. Tras una larga explicación, sentenció: “Impulso el brazo totalmente natural. Con la vehemencia que venía preciado me choca”.

Nicolás Tagliafico recriminándole a Wilmar Roldán el penal que le dio el triunfo a Ecuador. | Foto: Getty Images

Lautaro Martínez le recriminó amenazas a Roldán

Pero lo más delicado llegó en palabras de Lautaro Martínez, delantero argentino que jugó 63′ ante Ecuador, y luego le dio paso a Julián Álvarez.

Martínez dialogó con Fox Sports, en la zona mixta del estadio Monumental de Guayaquil, y se quejó por la una presunta amenaza de Roldán, donde relató que el árbitro colombiano les recalcaba constantemente a los jugadores que si eran expulsados, se perdían una fecha en United 2026.

“No suelo hablar tanto de los árbitros pero ahí se vio reflejado. Ahí Nico González tuvo una situación donde saltó cabecear, le pegaron un codazo y no amonestó ni siquiera”, arrancó afirmando Lautaro.

“Después repartió amarillas por repartir, amenazó todo el tiempo con el tema de lo del Mundial (que si veían una roja se perdían un partido del Mundial). Son cosas que no está bueno. Es un gran árbitro porque me ha dirigido muchas veces, pero hoy no se comportó bien”, sentenció Lautaro.

Wilmar Roldán en acción en medio del partido Ecuador vs. Argentina. | Foto: Getty Images