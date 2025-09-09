Suscribirse

Ecuador cerró con victoria ante Argentina su participación en la eliminatoria sudamericana

Ambas selecciones ya habían asegurado su clasificación a la cita orbital que se disputará en el 2026.

Redacción Deportes
10 de septiembre de 2025, 1:23 a. m.
Ecuador y Argentina cerraron su participación en la eliminatoria sudamericana
Este martes, 9 de septiembre, se jugó la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial 2026, que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México.

Uno de los partidos que cerró esta jornada fue el de las ya clasificadas Argentina frente a Ecuador. Previo a este duelo, la albiceleste llegó como única puntera con 38 unidades, y los ecuatorianos se ubicaron en la cuarta posición con 26 unidades.

En un duelo bastante emocionante y luchado de principio a fin, el combinado ecuatoriano logró imponerse a Argentina (1-0), consiguiendo una victoria en la última jornada de la clasificación a la cita orbital.

El primer tiempo comenzó bastante trabado, no fue hasta el minuto 31, tras la expulsión del defensor Nicolás Otamendi, que la Tri comenzó a llegar con mayor peligro al arco rival. Sobre el minuto 45+13, que el histórico delantero, Enner Valencia, adelantó a su selección desde el punto penal.

Para el segundo tiempo, Ecuador saltó al terreno de juego con la misma intención de dominar el balón para controlar las acciones y llevarse la victoria. Esa tarea se complicó tras la expulsión que sufrió el volante Moisés Caicedo, quien juega para el Chelsea de Inglaterra.

A pesar de la expulsión de una de sus máximas figuras, la Tri supo aguantar el resultado y se llevó una importantísima victoria en la última jornada de la clasificación al Mundial 2026.

Con esta victoria, el combinado ecuatoriano, dirigido por Sebastián Beccacece, llegó a 29 unidades, gracias a 8 victorias, 8 empates y tan solo dos derrotas, además, escaló hasta la segunda casilla, solo superado por Argentina, que, a pesar de la derrota, consiguió terminar de líder con 38 unidades.

Cabe destacar que, Ecuador comenzó la eliminatoria sudamericana con una sanción de -3 puntos, situación que complicó su arranque en la clasificación. Pero eso poco importó y consiguieron hacer una de sus mejores eliminatorias de su historia y conseguir la clasificación al Mundial, la segunda consecutiva, pues también habían logrado el pase para el Mundial de Qatar 2022.

