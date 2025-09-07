Desde Argentina le llueven elogios a Juanfer Quintero: “Te facilita todo”

Juan Fernando Quintero, quien se encuentra concentrado con la Selección Colombia para afrontar el cierre de las eliminatorias, recibió grandes elogios de uno de sus excompañeros en River Plate.

Nacho Scocco, exdelantero del conjunto de la banda cruzada y campeón de la Conmebol Copa Libertadores junto al colombiano en 2018 —final recortadísima ante Boca Juniors—, se rindió ante Juanfer y lo comparó con dos referentes del fútbol argentino.

Las palabras de este referente en el ataque de River se dieron en medio de una entrevista para Clank! con Juan Pablo Varsky.

En dicho diálogo, Scocco afirmó que para un atacante como él, contar con un volante como el colombiano facilita todo el juego.

Dijo que era como jugar con Maxi Rodríguez o Ariel Ortega, dos grandes referentes de la Selección Argentina.

Juanfer Quintero está cumpliendo su tercer ciclo en River Plate | Foto: AFP

“Para un delantero, tener un jugador de esos atrás te facilita todo. Con Juanfer sabía que era un estilo como con Maxi (Rodríguez) o con el Burrito (Ortega)”, comentó el argentino.

El delantero destacó la habilidad que tiene el colombiano con los pies y para encontrar espacios que casi nadie en el mundo hace.

“Vos sabías que era hacer el movimiento nada más, generarte el mínimo espacio, porque en el caso de Juanfer, vos tenés al central pegado y sabes que te mueves un poquito para atrás y te mete un pase de esos filtrados fuerte, que con el control quedás mano a mano con el arquero. No era ni cuestión de meter una diagonal”, agregó el exjugador de River Plate.

‼️ Nacho Scocco habla sobre lo que es compartir equipo con Juan Fernando Quintero 🇨🇴 pic.twitter.com/iRpKUBEJym — MilloStats (@StatsMillo) September 6, 2025

Scocco y Juan Fernando Quintero compartieron camerino en River en tres oportunidades (años 2018, 2019 y 2020). Durante esos años, compartieron cancha en 34 partidos y fueron parte del equipo que dirigió Marcelo Gallardo en la histórica victoria ante Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores del 2018, donde Juanfer Quintero metió un golazo para asegurar la victoria de su equipo.

Nacho Scocco dejó River Plate a mediados del 2020 para regresar a Newell’s, club de sus amores, para más adelante poner fin a su carrera profesional.