Confidenciales
Juan Valdez, la tienda de los cafeteros, será el ‘sponsor’ oficial del River Plate de Argentina
El anuncio lo hizo el gerente de la Federación de Cafeteros de Colombia, quien mencionó el hecho como parte de la expansión de la marca en el exterior.
Un pantallazo continuo en América Latina y el mundo. Eso será lo que tendrá la marca Juan Valdez, de los cafeteros colombianos, tras el anuncio hecho desde la Federación de Cafeteros
Todo porque Juan Valdez, la legendaria marca del burro con los bultos de café, que simboliza al productor del grano, es desde ahora el sponsor oficial de River Plate en Argentina, uno de los equipos más populares del continente.
Según afirmó Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros, se trata de “un paso firme en nuestra expansión en este gran país, en donde habrá 9 tiendas al cierre de 2025″.
Para 2026, entre tanto, habría un mayor crecimiento de Juan Valdez en Argentina, manifestó Bahamón.
Solo café Juan Valdez
Ser el sponsor de River, además de ser como una especie de lupa para la marca colombiana, implicará además que, a partir de hoy, en el mítico Estadio Monumental, la casa de River Plate, solo se servirá Juan Valdez, confirmó el gerente del gremio de caficultores. La presencia exclusiva de Juan Valdez, al lado de River Plate, también será en oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes del club deportivo.
