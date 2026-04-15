Presidenta de Juan Valdez, la tienda de los cafeteros, se separa del cargo; ¿qué pasó?

Por decisión unilateral, Camila Escobar se separa del cargo de presidenta de Procafecol, la empresa creada en 2002 por la Federación Nacional de Cafeteros para promover la marca ‘Juan Valdez’.

La directiva estuvo en el cargo desde 2018 y permanecerá en él hasta el 30 de abril, luego de haber adelantado varias innovaciones y transformaciones en la compañía.

Dentro de lo que más le destacan en su paso por la empresa, es haber expandido la marca a diferentes países, con tiendas que llevan el café colombiano a casi todos los lugares del mundo.

Juan Valdez

Reemplazo en encargo

La decisión de Camila Escobar fue presentada en la Junta Directiva, ante la cual la presidenta señaló que asumirá un nuevo reto personal.

Luego de escuchar los argumentos de la ingeniera industrial, la junta aceptó su renuncia y procedió a la designación, en calidad de encargado, del también ingeniero Carlos Arturo Azuero Perdomo, actual presidente y miembro del equipo directivo de la compañía.

Las tiendas Juan Valdez son más de 600, contando con las ubicadas en Colombia y el exterior. Foto: JUAN VALDEZ - AEROPUERTO EUROPEO

Según informó la empresa, posteriormente se iniciará un proceso estructurado, que contará con asesoría especializada, para la elección de quién será definitivamente el nuevo CEO de Procafecol.

A Escobar se le destacan logros como el de haber llevado las tiendas a mercados clave y haber alcanzado ventas récord para la compañía en las más de 600 tiendas en todo el mundo.

En varias ocasiones fue galardonada por su labor como mujer y como lideresa empresarial. Por ejemplo, la revista Forbes la incluyó en la lista de las 50 mujeres más poderosas del país, luego de haberse iniciado en la Federación de Cafeteros, donde ingresó como practicante y forjó una carrera evolutiva que la llevó hasta el cargo más alto en la estructura corporativa.