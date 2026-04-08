Juan Valdez anuncia que producirá café colombiano en España con el objetivo de escalar en las operaciones internacionales

En las horas de la tarde del 8 de abril de 2026, Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, anunció que la compañía Procafecol, licenciataria de la marca Juan Valdez, logró dar un paso estratégico en la internacionalización de la marca y en el objetivo de llevar el café de Colombia a nuevos mercados, con la producción del producto en España.

Germán Bahamón gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“La internacionalización no es un ejercicio de presencia. Es un ejercicio de profundidad. No se trata de estar. Se trata de pertenecer, porque el crecimiento real no se logra abriendo canales aislados, sino integrándolos. El equilibrio omnicanal es la clave para escalar operaciones internacionales”, anunció Jaramillo.

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El gerente general señaló que, por medio de una alianza con el Grupo LUX de Colombia, a través de su empresa Merica en España, se realizarán diversos procesos para llevar el café de Colombia a los clientes del país ibérico. Por otra parte, se anunció que el modelo de negocio permitirá que el café tenga presencia en las tiendas de barrio, en los supermercados, en los canales digitales y en el consumo institucional.

“Desde Valencia, produciremos café 100% colombiano, tostado para el consumidor español, con una propuesta de marca y empaque alineada a sus hábitos. Estaremos en la tienda de barrio, en el supermercado, en el canal digital y en el consumo institucional”, puntualizó Jaramillo.

Con la visión de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y su compañía Procafecol, licenciataria de la marca Juan Valdez, hoy damos un paso estratégico en nuestra internacionalización: llevar el Café de Colombia al corazón del hogar español.



La internacionalización no es… pic.twitter.com/BOsKnb0R5t — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) April 8, 2026

Por medio de la alianza, no solo se apostará por la producción de los productos, sino, además, por la creación de empaques que van de la mano de las normas y las necesidades del mercado español.

“Estaremos en su taza cada mañana. En su alacena. Seremos su elección consciente de origen y calidad. Porque el crecimiento no lo define dónde estás, sino qué tan profundo llegas. Juan Valdez, café 100% colombiano, entra a la alacena del consumidor español y marca el camino de nuestra expansión global”, complementó Jaramillo.

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En los próximos días se esperan más detalles de la llegada de la marca colombiana y de los procesos que se desarrollarán en España. Hay que apuntar que Juan Valdez hace presencia en diversos mercados a nivel mundial.