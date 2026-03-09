Alianza impulsa expansión de Juan Valdez en el mercado chileno

La cadena cafetera colombiana Juan Valdez anunció una nueva etapa de expansión en Chile tras concretar una alianza con la empresa chilena Copec, que adquirió el 70 % de los derechos de operación de la marca en ese país, mientras que Procafecol S.A. conservará el 30 % restante.

La operación busca fortalecer la presencia de la marca en el mercado chileno y acelerar su crecimiento en ese país. Como parte de esta estrategia, la compañía proyecta duplicar el número de tiendas en Chile en el mediano plazo, ampliando su presencia tanto en ciudades principales como en zonas intermedias.

Según explicó Camila Escobar, CEO de Procafecol, la alianza permitirá consolidar la marca en uno de los mercados más importantes. “Aliarnos con Copec representa un paso firme en la consolidación de la marca Juan Valdez en uno de los mercados más relevantes de la región”, señaló la directiva.

Desde la compañía chilena también destacaron que la operación se enmarca en su estrategia de fortalecer servicios y experiencias para los consumidores.

Arturo Natho, gerente general de Copec, indicó que la incorporación de la marca cafetera busca ampliar la oferta de productos y servicios disponibles para los usuarios de la compañía.

Con esta alianza, la marca colombiana busca consolidar a Chile como una plataforma estratégica para su crecimiento en América Latina, dentro de su estrategia de expansión internacional y posicionamiento del café colombiano en nuevos mercados.

Juan Valdez es una marca creada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, organización que representa a más de 550.000 familias caficultoras, y que desarrolla negocios de valor agregado alrededor del café colombiano en distintos países.