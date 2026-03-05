Alianza internacional impulsa café sostenible en Colombia

La cooperación internacional y actores del sector privado anunciaron una nueva iniciativa para fortalecer la sostenibilidad del café colombiano.

Se trata de la Alianza Café Colombia, un proyecto impulsado por la Plataforma Suiza para el Café Sostenible, la organización Swisscontact y empresas de la cadena cafetera, que busca apoyar a familias productoras en diferentes regiones del país.

La iniciativa contará con una inversión superior a 4,8 millones de francos suizos (CHF), de los cuales cerca del 79% proviene del sector privado, y se implementará en siete departamentos cafeteros: Antioquia, Caldas, Cauca, Huila, Tolima, Risaralda y Santander.

El proyecto surge en un contexto en el que gran parte de los caficultores del país trabaja en pequeñas parcelas. Según el sector, más del 70 % de los productores cultiva en menos de dos hectáreas, lo que aumenta su exposición a problemas como ingresos inestables, vulnerabilidad frente al cambio climático y brechas sociales en las zonas rurales.

De acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Cafeteros, el café representa alrededor del 1,8 % del PIB nacional, además de ser uno de los principales motores de la economía rural.

Entre las acciones previstas por la alianza se incluyen procesos de acompañamiento técnico para promover prácticas agrícolas regenerativas, mejorar la productividad de las fincas y fortalecer la sostenibilidad de la cadena productiva.

También se trabajará en la restauración de suelos, la protección de fuentes hídricas y el manejo adecuado de subproductos del café.

El proyecto también contempla componentes sociales orientados a fortalecer la participación de mujeres y jóvenes en la caficultura, mediante procesos de formación, acompañamiento familiar y apoyo a iniciativas que diversifiquen los ingresos en las zonas rurales.

Además, la alianza buscará articular su trabajo con instituciones públicas y entidades territoriales, con el fin de fortalecer las capacidades locales y asegurar continuidad a las acciones que se desarrollen en los territorios cafeteros.