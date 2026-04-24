Colombia enfoca su transición energética en la ejecución y la seguridad del suministro

La transición energética en Colombia entró en una fase centrada en la ejecución de proyectos y el fortalecimiento de la seguridad del suministro. Ese fue el eje del segundo día del 9.° Encuentro y Feria Renovables Latam 2026, que se realiza en Barranquilla, donde actores del sector coincidieron en que el desafío actual no es definir el rumbo, sino concretar resultados.

En los últimos años, el país ha registrado avances en la diversificación de su matriz energética. Por primera vez, la generación de energía limpia supera al carbón tanto a nivel global como en Colombia. Sin embargo, este proceso se desarrolla en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados energéticos y una mayor demanda de energía.

Durante el evento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió que este escenario exige reforzar la seguridad energética y acelerar la implementación de soluciones estructurales. También señaló la necesidad de avanzar en decisiones que mitiguen riesgos asociados a la variabilidad climática y a factores externos, como un eventual fenómeno de El Niño.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en el 9.° Encuentro y Feria Renovables Latam 2026. Foto: Suministrada / API

Uno de los principales llamados fue priorizar proyectos que aporten capacidad efectiva al sistema, evitando que iniciativas sin avances ocupen espacio en la red. Asimismo, se destacó el papel del almacenamiento como herramienta clave para integrar fuentes como la solar y la eólica.

El crecimiento de las energías renovables no convencionales ha sido significativo, con un aumento cercano a 20 veces en la capacidad instalada en los últimos años, que ya supera los 4 gigavatios. No obstante, el sector enfrenta retos técnicos, regulatorios y sociales que requieren articulación entre actores públicos y privados.

En este contexto, el evento ha reunido a más de 3.500 visitantes en sus dos primeros días, reflejando el interés del sector en avanzar en la transición energética y responder a las exigencias del entorno global.