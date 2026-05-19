Proyecto de granjas solares en Palmira busca anticiparse al impacto de El Niño en el consumo energético

Frente a las proyecciones del Ideam que advierten sobre la consolidación del fenómeno de El Niño hacia septiembre de 2026, con una intensidad que podría ubicarse entre las más altas del último siglo, empresas del sector energético pusieron en marcha una iniciativa de generación solar y ahorro energético en el Valle del Cauca.

El proyecto, denominado ‘Siete Soles’, consiste en un ecosistema de siete granjas solares ubicadas en la vereda Palmaseca, en Palmira, diseñado para suministrar energía al sector industrial y social del departamento. La iniciativa hace parte de una red de comunidades energéticas lideradas por las empresas Vértebra y Vital, con presencia también en Santander, Barrancabermeja y los Llanos Orientales.

Según sus promotores, el sistema iniciará generación solar en noviembre de 2026. Entretanto, desde el 1 de junio comenzará un programa de incentivos al ahorro energético mediante un concurso en el que los participantes podrán acceder a beneficios tarifarios al integrarse a las comunidades energéticas.

El modelo contempla que el 70 % de la energía generada se destine a operaciones empresariales de compañías como Bancoomeva, Calzatodo, El Templo de la Moda, Totto, Punto Blanco y BBVA. Otro 20 % estará dirigido a emprendimientos con propósito social y el 10 % restante beneficiará a hogares liderados por mujeres.

Juan Pablo Rojas, CEO de Vértebra, señaló que el proyecto busca integrar a grandes usuarios con sectores rurales y sociales. “Buscamos democratizar el acceso a la energía de una forma real, pasando de ser un simple consumidor a un actor activo. La idea consiste en dejar de pensar en métricas frías para entender cómo la energía ayuda a apalancar el crecimiento de las personas. Las comunidades energéticas funcionan como un catalizador para que la población acceda a un recurso inteligente, eficiente y de bajo costo”, afirmó.

Actualmente, la iniciativa adelanta convocatorias para beneficiar a 370 madres cabeza de familia y entre 50 y 70 mipymes del Valle del Cauca mediante programas de ahorro y monitoreo de consumo energético.