Ísimo anuncia ventas récord en el primer trimestre de 2026

Tiendas Ísimo continúa acelerando su crecimiento dentro del mercado colombiano de hard discount y comenzó 2026 con ventas cercanas a los $80 mil millones mensuales, consolidando su expansión en uno de los segmentos más dinámicos del comercio minorista del país.

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La cadena cerró el primer trimestre del año con 315 tiendas operativas en distintas regiones de Colombia, fortaleciendo su presencia en la canasta básica y ampliando cobertura en un mercado dominado por formatos enfocados en precios bajos y alta rotación de productos.

Según la compañía, el desempeño comercial registra un crecimiento en ventas superior al 55% en lo corrido de 2025, reflejando el avance del modelo hard discount en medio de un entorno donde los hogares siguen priorizando ahorro, promociones y productos de consumo básico.

Los resultados fueron presentados durante el Encuentro de Aliados 2026, evento que reunió a más de 300 asistentes entre proveedores y aliados estratégicos, y donde la empresa expuso sus metas de crecimiento y fortalecimiento operativo para este año.

El crecimiento de Ísimo también se refleja en variables como tráfico de clientes y ticket promedio, indicadores que han venido aumentando gracias a una estrategia basada en eficiencia logística, cercanía y expansión territorial.

Si se mantiene el ritmo actual, la compañía podría mover alrededor de $960 mil millones anuales en ventas, acercándose al billón de pesos en facturación dentro de uno de los formatos más competitivos del retail colombiano.

La expansión del hard discount ha transformado buena parte de las dinámicas del comercio minorista en Colombia durante los últimos años, especialmente en categorías relacionadas con alimentos, aseo, productos de consumo masivo y canasta familiar.

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El avance de estas cadenas también coincide con cambios en los hábitos de compra de los consumidores, quienes cada vez realizan compras más frecuentes, de menor volumen y enfocadas en control de gasto.

Actualmente, formatos de “descuento duro” continúan ganando participación dentro del mercado gracias a estrategias centradas en precios bajos, marcas propias y reducción de costos operativos, factores que han fortalecido su presencia tanto en grandes ciudades como en regiones intermedias del país.