Más de 150 estudiantes de Bogotá y Chile participarán en encuentros de innovación y creatividad

Más de 150 estudiantes de Bogotá y Chile participarán durante mayo en una nueva edición de Pachas Tank e InnGenius Challenge, iniciativas educativas lideradas por el Colegio Santa Francisca Romana orientadas al fortalecimiento de habilidades de innovación, creatividad, liderazgo y uso estratégico de la tecnología.

Los encuentros se realizarán en medio del crecimiento de la inteligencia artificial y de la demanda de perfiles profesionales capaces de desarrollar soluciones frente a retos sociales, ambientales y tecnológicos. Según el informe Future of Jobs Report del World Economic Forum, cerca del 44 % de las habilidades laborales requeridas cambiarán en los próximos cinco años, mientras que competencias como creatividad, pensamiento analítico, liderazgo y aprendizaje activo estarán entre las más solicitadas.

Gabriela Casanova Rangel, rectora del Colegio Santa Francisca Romana, explicó que Pachas Tank, inspirado en el formato Shark Tank, completa nueve años como espacio de cierre académico para estudiantes de grado décimo. Allí presentan proyectos de emprendimiento e innovación desarrollados durante el año escolar.

“Este año, por primera vez, Pachas Tank contará con la participación de cuatro equipos invitados de colegios pertenecientes a la red Cognita Chile, en un encuentro que busca promover el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo entre jóvenes de distintos contextos educativos y culturales. Las propuestas son construidas bajo una metodología propia del colegio inspirada en herramientas como Design Thinking y otros modelos de innovación, que permiten a las estudiantes desarrollar habilidades de creatividad, liderazgo, pensamiento estratégico y trabajo en equipo”, señaló.

Los proyectos serán evaluados por representantes del ecosistema de emprendimiento, expertos académicos y directivos empresariales vinculados al área de innovación. El equipo ganador recibirá cupos para el diplomado de emprendimiento de la Universidad Externado de Colombia.

Por su parte, InnGenius Challenge funcionará bajo una dinámica de hackatón en la que estudiantes de distintas instituciones conformarán equipos intercolegiales para resolver desafíos globales. “Para esta edición, el reto estará enfocado en cuestionar el papel de la inteligencia artificial en los procesos de creatividad humana”, destacó la rectora.