Diploma IB eleva las probabilidades de ingreso a universidades de élite; conozca de qué se trata

La transición del colegio a universidades de alto prestigio internacional plantea exigencias académicas que el bachillerato tradicional no siempre cubre. Esta brecha ha impulsado la adopción del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) como una alternativa para fortalecer la preparación de los estudiantes que aspiran a instituciones en el exterior.

De acuerdo con la Agencia de Estadísticas de Educación Superior del Reino Unido, quienes cursan el IB tienen tres veces más probabilidades de matricularse en universidades líderes frente a estudiantes de otros modelos educativos. A su vez, un estudio de International Insight Research Group y la Organización del Bachillerato Internacional indica que estos aspirantes pueden alcanzar tasas de aceptación hasta un 22 % superiores.

Luisa Guzmán, rectora del Colegio Británico de Cartagena (CBC), institución pionera en implementar este currículo en la ciudad, atribuye estos resultados a una formación centrada en habilidades críticas y enfoque global. “Este modelo se estructura en seis grupos de asignaturas que abarcan desde estudios de lengua y literatura, adquisición de lenguas extranjeras e individuos y sociedades, hasta ciencias experimentales, matemáticas y artes. Esta organización curricular asegura que el alumno no solo domine una disciplina, sino que comprenda la interdependencia del conocimiento en un contexto internacional, desarrollando competencias en razonamiento lógico y análisis que ya han demostrado resultados superiores en pruebas globales de lectura y ciencias”, afirma.

El programa incluye además un núcleo compuesto por Teoría del Conocimiento, la Monografía y Creatividad, Actividad y Servicio (CAS), orientado al desarrollo de habilidades como la gestión del tiempo y la reflexión ética. Según Guzmán, estas competencias son valoradas en procesos de admisión. “Esta formación la complementamos con un enfoque donde los alumnos pueden tomar decisiones sobre asignaturas electivas de acuerdo con sus intereses, talentos y habilidades, permitiéndoles alcanzar resultados claros y medibles alineados con su proyección universitaria”, explica.

El CBC también impulsa espacios académicos como el IB Fórum CBC-Britmun, realizado el 25 de abril en la Universidad de los Andes, sede Caribe, integrando el modelo de Naciones Unidas para fortalecer el debate y la investigación. Estos escenarios buscan consolidar competencias analíticas y de argumentación en contextos internacionales.