5 claves para entender el primer MBA en artes y culturas en español

El sector cultural en Iberoamérica es uno de los más dinámicos del mundo, pero su infraestructura de formación técnica no siempre ha ido al mismo ritmo.

Cinco aspectos para tomar la decisión correcta a la hora de elegir un MBA

Para responder a este vacío, el Global Leaders Institute (GLI) lanza Líderes MBA, un programa de 12 meses diseñado específicamente para artistas, creativos y gestores de habla hispana.

Los MBA (o Master of Business Administration) son programas de posgrado de alto nivel, inicialmente enfocados en administración, dirección de empresas y liderazgo estratégicos. Pero cada vez más se expanden a otros campos de conocimiento.

En conversación exclusiva con SEMANA, Santiago Hernández, International Programs & Operations Manager de GLI, habla para Colombia de este programa de estudio que iniciará en enero próximo su primer cohorte.

Estos son los puntos clave que usted debe tener en cuenta para entenderlo.

El sector creativo en Colombia enfrenta retos para ser sostenible. Por eso, su fortalecimiento en habilidades de negocio resulta fundamental. Foto: Getty Images

1. La barrera del idioma

Hasta ahora, quienes buscan un MBA en el sector creativo y cultural deben mirar hacia programas en inglés, principalmente en economías desarrolladas.

Algunos referentes internacionales son el SDA Bocconi (Italia) con su Master in Arts Management and Administration (MAMA), muy enfocado en el mercado del lujo y el patrimonio europeo; el Southern Methodist University (EE. UU.) y su programa dual (MA/MBA) con una estructura corporativa tradicional estadounidense; o el HEC Montréal (Canadá), centrado en la gestión internacional de las artes con una visión globalizada.

Y esto marca la diferencia, porque mientras estos programas operan bajo contextos de mercados con dinámicas muy distintas, Líderes MBA es el primero dictado íntegramente en español, lo que permitiría aplicar la teoría directamente a las realidades sociales, económicas y legales de América Latina y España, convirtiendo los retos de hoy en oportunidades, uno de los cuales incluso va más allá: la empleabilidad en el mismo sector.

“El sector cultural, a pesar de generar un enorme valor social, simbólico y económico, enfrenta desafíos que no pueden resolverse desde modelos empresariales tradicionales”, destaca a propósito Hernández, quien como músico colombiano de la Pontificia Universidad Javeriana ha podido reconocer estas diferencias.

Las industrias creativas en Colombia tomaron una nueva fuerza cuando surgió la política de la economía naranja, que fue una de las claves en la reactivación del país tras la pandemia por el covid. Foto: Foros Semana

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2. De la escuela a la realidad

El modelo se basa en procesos creativos situados. Es decir que, en la práctica, un gestor en Colombia —por ejemplo, quien dirige un festival de música en el Pacífico o el Caribe o un evento de turismo cultural en Bogotá— no estudia teorías lejanas, sino que utiliza el programa para profesionalizar su iniciativa actual, para aplicar herramientas de finanzas con el fin de diversificar ingresos, con el objetivo de pasar de la dependencia de estímulos a un modelo mixto con emprendimiento social. Eso, mientras recibe mentoría de expertos que entienden la complejidad logística y social del territorio nacional.

“Busca complementar los conocimientos de profesionales del sector cultural y creativo en la región con herramientas estratégicas para sostener sus prácticas creativas y hacer sostenibles sus proyectos y organizaciones”, explica Hernández, máster del University College London (UCL) en Creative and Collaborative Entreprise, Creative, and Cultural Industries.

El sector creativo en Colombia enfrenta retos para ser sostenible. Por eso, su fortalecimiento en habilidades de negocio resulta fundamental. Foto: Getty Images

3. Sostenibilidad frente a la dependencia económica

En Colombia, la cultura es un motor económico real: según el Undécimo reporte del Sector Cultural del Dane (publicado a finales de 2024 con datos consolidados desde 2014 hasta 2023), la Economía Cultural y Creativa ha aportado, en promedio, un 3 % al valor agregado nacional (PIB).

Además, en 2025, las actividades artísticas y de entretenimiento fueron las que más crecieron en el país (+9,9 %), jalonadas por los espectáculos en vivo.

Sin embargo, persiste un reto estructural. A pesar de estas cifras, muchas organizaciones operan bajo un esquema de financiación volátil, con una alta dependencia de convocatorias públicas o donantes únicos.

El Líderes MBA busca que los proyectos dejen de ser “satélites” de los subsidios estatales y aprendan a generar valor autónomo para que su impacto social no desaparezca cuando termina un contrato o una beca pública.

Y “fortalecer el ecosistema cultural y creativo formando líderes capaces de diseñar proyectos sostenibles” impacta el ecosistema creativo en Colombia, insiste Hernández, scolarship awardee del Global Competitiveness Leadership Program de la Escuela de Negocios McDonough de la Universidad de Georgetown.

La Economía Cultural y Creativa ha aportado, en promedio, un 3 % al valor agregado nacional (PIB) en la última década. Foto: MinCulturas

4. Respaldo internacional y certificación EHEA

El programa surge del MBA in Arts Innovation y cuenta con el respaldo de la European Higher Education Area (EHEA). Este es un acuerdo entre países europeos para asegurar que los títulos académicos tengan estándares de calidad comparables y sean reconocidos mutuamente.

Para un estudiante en Iberoamérica, esto garantiza que su MBA tiene validez internacional y sigue el sistema de créditos europeos (ECTS), facilitando la movilidad profesional y académica en todo el mundo.

La facultad, además, incluye a expertos vinculados a instituciones globales y perfiles con trayectoria académica de alto nivel.

5. Asequibilidad y comparación de costos

El modelo busca reducir las barreras de entrada al conocimiento especializado mediante una estructura de costos pensada para el sector creativo.

Mientras que el precio promedio de un MBA de alta calidad en América Latina oscila entre 54 millones de pesos y 125 millones (pudiendo superar los 360 millones en escuelas de élite global), la matrícula de este programa se sitúa en torno al 20 % de un valor promedio regional.

Además, existe un sistema de becas que puede cubrir hasta el 85 % del total, facilitando que la formación de alto nivel sea asequible para líderes culturales sin importar el tamaño de su presupuesto actual.