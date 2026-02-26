Con más de 18.000 eventos en 2026, Bogotá busca consolidarse como epicentro del turismo cultural

Bogotá se ha consolidado en los últimos años como un destino creativo y cultural en la región.

Esta semana la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, las entidades del sector Cultura y el Instituto Distrital de Turismo, presentó la oferta cultural y creativa para este año con más de 18.000 eventos públicos y privados variados para todos los gustos.

Entre estos se encuentran el Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá; la Feria Internacional del Libro de Bogotá -FILBo; la Feria Internacional de Arte de Bogotá -Artbo; el Encuentro de Ciudades y Culturas en Iberoamérica; el Festival Estéreo Picnic, los Festivales al Parque, únicos en Latinoamérica; el Festival Cordillera.

Otros eventos destacados son el Festival Internacional de Artes Vivas - FIAV Bogotá, que se realizará del 27 de marzo al 5 de abril; la celebración de la edición número 30 de Rock al Parque y los 25 años de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas -BibloRed-; la realización del festival de música electrónica Monumentum, el Festival de Verano, el Festival Internacional de Música Sacra, los festivales gastronómicos de Sabor Bogotá, el Festival Patrimonios en Ruana.

Bogotá, Abril 25 de 2019. La edición número 32 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) se celebrará entre el 25 de abril y el 6 de mayo de 2019 en Corferias y este año contará cerca de 500 invitados nacionales e internacionales. En la foto: Pabellón Colombia. (Colprensa - Diego Pineda) Foto: Diego Pineda

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

“Todo esto, sumado a sus edificios patrimoniales y modernos, sus calles llenas de artesanos y artistas del espacio público, sus paredes adornadas con obras de grandes muralistas y exponentes del graffiti y su oferta musical, logran que esta ciudad nunca pare y que cada persona encuentre algo nuevo por descubrir en los 15 Distritos Creativos, bares, gastrobares, galerías, restaurantes, teatros o casas culturales, haciendo de Bogotá una capital productiva y activa 24/7″, agregó la Alcaldía.

“Bogotá es la capital donde se reúne la diversidad de todo el país, donde siempre podemos encontrar un buen plan. Este territorio que compartimos con Cundinamarca, de puertas abiertas, acoge y ofrece un sinfín de actividades de todo tipo y para todos los públicos, lo cual debe hacernos sentir orgullosos. La cultura une, derriba fronteras y permite la circulación de nuevos artistas, emprendimientos, sonidos y formas de habitar la ciudad”, sostuvo el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo Escobar.

Bogotá se viste de arte: diferentes exposiciones artísticas se realizarán en BibloRed en 2026

La Alcaldía recordó que el más reciente ranking World’s Best Cities 2026, elaborado por la firma internacional Resonance Consultancy, ubicó a Bogotá en el puesto 51 (antes en el 81) entre las mejores urbes del planeta y como una de las siete ciudades latinoamericanas destacadas por su cultura, innovación, calidad de vida y proyección económica. “El ranking evaluó 270 ciudades con más de un millón de habitantes, bajo los criterios de atractivo cultural, potencial económico, habitabilidad y percepción internacional. Bogotá se destaca en el ranking por su vibrante vida cultural y nocturna, que la posiciona en el puesto 8 a nivel mundial en vida nocturna y el puesto 25 en teatros y conciertos”, sostuvo.

Por otro lado, según datos de la Cuenta Satélite de Economía, Cultural y Creativa de Bogotá, recopilados por el DANE y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en 2024 el sector cultural y creativo aportó 4,8 % del PIB de la ciudad. Su peso económico fue superior a lo generado por sectores como la construcción (3,9%), consolidando a la cultura y la creatividad como pilares estratégicos.