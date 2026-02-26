Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

Bogotá abrió oficialmente la convocatoria de la tercera edición de Cultura Sabor Bogotá, una estrategia distrital que busca reconocer y fortalecer la gastronomía local con estímulos económicos de hasta 10 millones de pesos por categoría.

Lo que debe saber del festival de alimentación en Bogotá. Foto: Suministrado a Semana.

La iniciativa, liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, entregará en total 152 millones de pesos a las mejores recetas presentadas por chefs, cocineros, cocineras y dueños de restaurantes de la ciudad.

Las inscripciones estarán habilitadas desde el 26 de febrero y hasta el 17 de abril de 2026 a través de la plataforma oficial del Distrito. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años, nacionales o extranjeros residentes en Bogotá, que quieran postular propuestas en alguna de las ocho categorías establecidas.

Según datos del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, el 76 por ciento de las personas en Bogotá se siente orgullosa de la gastronomía local. Foto: Suministrado a Semana.

Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán estímulos de 10, 6 y 3 millones de pesos, respectivamente. Los ganadores se anunciarán el 1 de octubre en una gala de premiación y, además del incentivo económico, podrán participar en eventos masivos como el Festival Estéreo Picnic, el Festival Cordillera y Alimentarte Food Festival.

Entre las categorías se encuentran Cocina Internacional, Cocina Regional y Cocina Tradicional – Ajiaco Santafereño, que premia la receta auténtica de este plato emblemático. También se destacan Mejor Bebida con Café, Cocina Corrientazo, Pan, Postre y Entre Panes, esta última enfocada en propuestas como hamburguesas y sándwiches que reflejan la identidad barrial.

Según datos del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, el 76 por ciento de las personas en Bogotá se siente orgullosa de la gastronomía local, mientras que el Instituto Distrital de Turismo ha señalado que cerca del 70 por ciento de los visitantes extranjeros priorizan experiencias culinarias en su agenda.

La convocatoria hace parte de la estrategia “Sabor Bogotá, nuestra gastronomía, nuestro orgullo”, que busca impulsar el sector, fortalecer la identidad cultural y consolidar a la capital como uno de los principales destinos gastronómicos de la región.