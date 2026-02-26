La Alcaldía de Bogotá ha informado que en este año 2026 se realizarán una serie de exposiciones que hacen parte de la conmemoración de los 25 años que cumple la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed).

Estas exposiciones abordan diferentes temas, como la ilustración, la memoria histórica y, del mismo modo, también la pintura y el arte comunitario.

Según lo que indican fuentes oficiales, estas exposiciones harían un recorrido por distintos espacios de la capital colombiana.

Programación

Exposición “Anatomía de un cuerpo colectivo” , en la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella, estará disponible hasta el día 28 de febrero.

, en la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella, estará disponible hasta el día 28 de febrero. Exposición de Artes Cartoneras , en la Biblioteca Pública El Mirador, disponible hasta el día 28 de febrero.

, en la Biblioteca Pública El Mirador, disponible hasta el día 28 de febrero. Exposición “Los Lugares que Habito” , en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo, estará disponible hasta el día 8 de marzo.

, en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo, estará disponible hasta el día 8 de marzo. Exposición “Obreras: Más allá del cemento” , en la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella, del 13 al 27 de marzo.

, en la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella, del 13 al 27 de marzo. Exposición “Te Busco. Ausentes estrellas presentes” , en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, disponible hasta el día 5 de abril.

, en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, disponible hasta el día 5 de abril. Exposición “Ródez: eterno bibliófilo” , en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, disponible hasta el día 5 de abril.

, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, disponible hasta el día 5 de abril. Exposición “Terca esperanza”, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, disponible hasta el día 12 de abril.

Esto también permitirá que los habitantes de la ciudad de Bogotá puedan tener una experiencia en la ciudad desde la dimensión artística e histórica, y estas actividades también pueden servir para turistas apasionados por los eventos culturales.

Bogotá, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por ser una ciudad con un sentido estético y artístico muy importante. Muestra de ello son los grandes artistas que, han decidido radicarse en Bogotá y realizar sus más importantes obras en la capital del territorio colombiano.

Bogotá posee una oferta cultural importante, misma que se ve reflejada en la cantidad de museos que tiene sobre diferentes temáticas, que pueden ir desde el arte hasta museos de objetos militares.

La capital es uno de los centros culturales más importantes de Colombia.

Hay que precisar que toda esta agenda cultural anteriormente descrita también hace honor a un hito muy importante para la ciudad, como lo es BibloRed, misma que fue inaugurada en el año 2001 y que tiene como objetivo que la comunidad pueda tener un acercamiento a los libros, la escritura y la cultura, siendo también un centro de conocimiento disponible para la comunidad.