Este viernes 27 de febrero los ciudadanos podrán postularse en la primera feria de servicios y empleo organizada por TransMilenio en este 2026. De la mano de 16 empresas del sector privado, se prometen más de 500 vacantes laborales.
- Portal de Suba
- Viernes 27 de febrero
- Entre las 8:30 de la mañana y las 2 de la tarde.
Los cargos disponibles tienen gran variedad de oferta, tanto para profesionales como para trabajadores sin un título académico. La convocatoria busca emplear a cientos de residentes de Bogotá.
También les permitirá a los ciudadanos asesorarse para la compra de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro y, afiliaciones o traslados en el sistema de salud con la EPS Capital Salud. Además, se brindará un servicio de barbería gratuita para la comunidad.
Convocatoria del Metro de Bogotá
La Línea 1 del Metro de Bogotá organiza una feria de empleo para este 5 de marzo, en el Centro de Desarrollo Comunitario Timiza en Kennedy, desde las 8:00 de la mañana. Esta iniciativa se realiza a través de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).
El concesionario Metro Línea 1, que está a cargo de la obra del nuevo servicio de transporte en Bogotá, lidera esta feria de empleo que ofrece 500 vacantes para hacer parte del equipo que lleva a cabo el importante proyecto de la capital de la República.
Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, se confirmó que las vacantes ofrecidas permitirán incluir a los nuevos colaboradores en la construcción de los corredores de la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, calle Primera y la avenida Caracas.
Los organizadores de la convocatoria le sugieren a la ciudadanía anexar varias copias de su hoja de vida, así como del documento de identidad. Quienes deseen postularse para estos puestos de trabajo, deberán llevar su currículum al Centro de Desarrollo Comunitario de Timiza:
- Localidad de Kennedy
- Barrio Timiza
- Carrera 74 # 42 G - 52 sur
- Entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde.
Puestos laborales en oferta
- Auxiliar de obra.
- Ayudante de obra.
- Vacantes operativas.
- Vacantes técnicas.
- Vacantes profesionales,
- Demás cargos en áreas de construcción.
Requisitos para aplicar a las vacantes
- Educación formal o profesional en el cargo.
- Hoja de vida actualizada.
- Copia de cédula de ciudadanía.
- Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.
- Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
- Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.