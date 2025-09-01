Suscribirse

Bogotá

¿Quiere trabajar en la obra del Metro de Bogotá? Están buscando 200 personas con estos perfiles

El próximo martes 9 de septiembre se llevará a cabo una feria de empleo para acceder a las vacantes.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

1 de septiembre de 2025, 11:16 p. m.
La convocatoria será el jueves 29 de mayo.
Obras del metro Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

El Metro de Bogotá, que ya supera un alcance de más del 50 % de su construcción, sigue avanzando a paso firme, donde se espera que este mes llegue el primer tren para las respectivas pruebas.

Por lo tanto, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ realizará el próximo martes 9 de septiembre una feria de empleo.

Contexto: Empleos con salarios superiores a $10 millones en Bogotá: revise las ofertas

El objetivo de este evento, que se llevará a cabo en la Casa de Participación de Bosa tiene como objetivo contratar a 200 personas para trabajar en las obras de la primera línea del metro.

Algunas de las vacantes están dirigidas para auxiliares de obra, auxiliares de tráfico, conductores de camión, soldadores, oficiales de obra, aparejadores, operador de encofrados, entre otros.

Feria de empleo en Bogotá.
Feria de empleo en Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con el concesionario Metro Línea 1, que también apoya esta feria, dio a conocer que los nuevos trabajadores apoyaran en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas.

Quienes estén interesados en estas vacantes deben acercarse el próximo martes a la Casa de Participación de Bosa ubicada en la carrera 80K #61-28 sur, desde las 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

“No olvides llevar varias horas de vida impresas, así como tu documento de identidad”, dice la invitación a la feria.

Son en total 200 puestos de trabajo disponibles para:

  • Auxiliar de obra (mínimo seis meses de experiencia en infraestructura vial).
  • Boal.
  • Auxiliar de tráfico (con o sin experiencia).
  • Conductores de camión grúa.
  • Soldadores SMAW.
  • Oficial de demarcación.
  • Operadores forestales.
  • Oficiales de obra (redes secas y húmedas).
  • Aparejadores.
  • Operador de encofrados.
  • Cadenero primero.
  • Cadenero segundo.
  • Técnico hidráulico.
  • Auxiliares de cocina.
  • Auxiliares electricistas (Conte TE3).
  • Ayudantes armadores (herreros).

“Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá“, dijo la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá.

