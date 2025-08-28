EMPLEO
Empleos con salarios superiores a $10 millones en Bogotá: revise las ofertas
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Hoy Bogotá concentra oportunidades laborales para cargos estratégicos y perfiles especializados, muchas de ellas con salarios altamente competitivos. Estas vacantes no solo ofrecen estabilidad, sino también beneficios y la posibilidad de asumir roles de liderazgo en compañías reconocidas.
Dentro de las ofertas, encontrará opciones con remuneraciones que superan los $10 millones mensuales, ideales para quienes buscan un crecimiento profesional significativo.
Director de talento humano
Empresa: Bodytech
Salario: $ 18.500.000 a $ 18.500.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Esta posición será clave en la consolidación de una cultura centrada en el bienestar, el servicio, la innovación y el alto desempeño.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar la estrategia de talento humano.
- Liderar la transformación cultural y el fortalecimiento del liderazgo.
- Impulsar programas de formación, sucesión, clima organizacional y experiencia del colaborador.
- Garantizar estructuras organizacionales eficientes, esquemas de compensación competitivos y cumplimiento normativo.
- Integrar herramientas digitales y analítica avanzada para una gestión estratégica del talento.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Deseable: Especialización o Maestría en Gestión Humana, Desarrollo Organizacional, MBA o similares.
- Más de 8 años liderando funciones de talento humano, incluyendo al menos 4 años dirigiendo equipos en organizaciones medianas o grandes.
- Experiencia comprobada en transformación cultural, liderazgo organizacional, gestión del desempeño y estrategias de compromiso.
Médico asesor junior en salud laboral
Empresa: Orbia
Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Orbia Building & Infrastructure (Pavco Wavin) busca un médico asesor junior en salud laboral apasionado por la seguridad y la salud en el trabajo para su a nuestro equipo en el sector construcción e infraestructura.
Responsabilidades:
- Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015.
- Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de Peligros y Riesgos.
- Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios.
- Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales.
- Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Implementar y hacer seguimiento del SG-SST.
- Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa.
- Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales.
Requerimientos:
- Médico General - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente.
- Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial.
- Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció.
- Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente.
- Conocimiento de la Norma OSHA 1904.
- Preferiblemente Especialista en Ergonomía.
- Residencia en Bogotá.
Project manager para proyectos multinacionales
Empresa: Osya
Salario: $ 12.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia en la gestión de proyectos multinacionales y habilidades avanzadas en inglés, esta es su oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y multicultural.
Responsabilidades:
- Liderar y gestionar proyectos multinacionales en arquitectura y diseño de interiores.
- Negociar y atender a clientes internacionales.
- Coordinar equipos de trabajo en diferentes zonas horarias.
- Asegurar la ejecución eficiente de todas las fases del proyecto.
- Mantener comunicación constante con clientes y stakeholders.
Requerimientos:
- Título en Arquitectura, Diseño de Interiores o áreas afines.
- 5 años de experiencia en gestión de proyectos multinacionales.
- Certificación de inglés C1.
- Disponibilidad para trabajar en horarios internacionales.
- Fuertes habilidades de negociación y atención al cliente.
Publicista innovador
Empresa: Redes Integrales de Talento Humano S.A.S.
Salario: $ 12.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Grupo empresarial líder en su sector busca un publicista innovador para unirse a su equipo en Bogotá.
Responsabilidades:
- Manejo estratégico de redes sociales.
- Desarrollo de campañas digitales innovadoras.
- Creación de contenido atractivo y relevante.
- Análisis de tendencias del mercado.
- Fortalecimiento de la imagen de marca.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo y Publicidad.
- Especialización en marketing digital o afines.
- Más de 3 años de experiencia en roles similares.
- Alta creatividad y proactividad.
- Disponibilidad para viajar.
