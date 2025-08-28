Empleos con salarios superiores a $10 millones en Bogotá: revise las ofertas

Hoy Bogotá concentra oportunidades laborales para cargos estratégicos y perfiles especializados, muchas de ellas con salarios altamente competitivos. Estas vacantes no solo ofrecen estabilidad, sino también beneficios y la posibilidad de asumir roles de liderazgo en compañías reconocidas.

Dentro de las ofertas, encontrará opciones con remuneraciones que superan los $10 millones mensuales, ideales para quienes buscan un crecimiento profesional significativo.

Director de talento humano

Empresa: Bodytech

Salario: $ 18.500.000 a $ 18.500.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta posición será clave en la consolidación de una cultura centrada en el bienestar, el servicio, la innovación y el alto desempeño.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar la estrategia de talento humano.

Liderar la transformación cultural y el fortalecimiento del liderazgo.

Impulsar programas de formación, sucesión, clima organizacional y experiencia del colaborador.

Garantizar estructuras organizacionales eficientes, esquemas de compensación competitivos y cumplimiento normativo.

Integrar herramientas digitales y analítica avanzada para una gestión estratégica del talento.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.

Deseable: Especialización o Maestría en Gestión Humana, Desarrollo Organizacional, MBA o similares.

Más de 8 años liderando funciones de talento humano, incluyendo al menos 4 años dirigiendo equipos en organizaciones medianas o grandes.

Experiencia comprobada en transformación cultural, liderazgo organizacional, gestión del desempeño y estrategias de compromiso.

Médico asesor junior en salud laboral

Empresa: Orbia

Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Orbia Building & Infrastructure (Pavco Wavin) busca un médico asesor junior en salud laboral apasionado por la seguridad y la salud en el trabajo para su a nuestro equipo en el sector construcción e infraestructura.

Responsabilidades:

Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015.

Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de Peligros y Riesgos.

Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios.

Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales.

Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Implementar y hacer seguimiento del SG-SST.

Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa.

Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales.

Requerimientos:

Médico General - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente.

Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial.

Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció.

Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente.

Conocimiento de la Norma OSHA 1904.

Preferiblemente Especialista en Ergonomía.

Residencia en Bogotá.

Project manager para proyectos multinacionales

Empresa: Osya

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en la gestión de proyectos multinacionales y habilidades avanzadas en inglés, esta es su oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y multicultural.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar proyectos multinacionales en arquitectura y diseño de interiores.

Negociar y atender a clientes internacionales.

Coordinar equipos de trabajo en diferentes zonas horarias.

Asegurar la ejecución eficiente de todas las fases del proyecto.

Mantener comunicación constante con clientes y stakeholders.

Requerimientos:

Título en Arquitectura, Diseño de Interiores o áreas afines.

5 años de experiencia en gestión de proyectos multinacionales.

Certificación de inglés C1.

Disponibilidad para trabajar en horarios internacionales.

Fuertes habilidades de negociación y atención al cliente.

Publicista innovador

Empresa: Redes Integrales de Talento Humano S.A.S.

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Grupo empresarial líder en su sector busca un publicista innovador para unirse a su equipo en Bogotá.

Responsabilidades:

Manejo estratégico de redes sociales.

Desarrollo de campañas digitales innovadoras.

Creación de contenido atractivo y relevante.

Análisis de tendencias del mercado.

Fortalecimiento de la imagen de marca.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo y Publicidad.

Especialización en marketing digital o afines.

Más de 3 años de experiencia en roles similares.

Alta creatividad y proactividad.

Disponibilidad para viajar.