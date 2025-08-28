Suscribirse

Empleos con salarios superiores a $10 millones en Bogotá: revise las ofertas

No deje pasar esta gran oportunidad.

28 de agosto de 2025, 9:44 p. m.
Los elegidos para trabajar en el Banco Agrario tendrán salarios competitivos
Hoy Bogotá concentra oportunidades laborales para cargos estratégicos y perfiles especializados, muchas de ellas con salarios altamente competitivos. Estas vacantes no solo ofrecen estabilidad, sino también beneficios y la posibilidad de asumir roles de liderazgo en compañías reconocidas.

Dentro de las ofertas, encontrará opciones con remuneraciones que superan los $10 millones mensuales, ideales para quienes buscan un crecimiento profesional significativo.

Director de talento humano

Empresa: Bodytech

Salario: $ 18.500.000 a $ 18.500.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta posición será clave en la consolidación de una cultura centrada en el bienestar, el servicio, la innovación y el alto desempeño.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar la estrategia de talento humano.
  • Liderar la transformación cultural y el fortalecimiento del liderazgo.
  • Impulsar programas de formación, sucesión, clima organizacional y experiencia del colaborador.
  • Garantizar estructuras organizacionales eficientes, esquemas de compensación competitivos y cumplimiento normativo.
  • Integrar herramientas digitales y analítica avanzada para una gestión estratégica del talento.

Requerimientos:

  • Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
  • Deseable: Especialización o Maestría en Gestión Humana, Desarrollo Organizacional, MBA o similares.
  • Más de 8 años liderando funciones de talento humano, incluyendo al menos 4 años dirigiendo equipos en organizaciones medianas o grandes.
  • Experiencia comprobada en transformación cultural, liderazgo organizacional, gestión del desempeño y estrategias de compromiso.

Médico asesor junior en salud laboral

Empresa: Orbia

Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Orbia Building & Infrastructure (Pavco Wavin) busca un médico asesor junior en salud laboral apasionado por la seguridad y la salud en el trabajo para su a nuestro equipo en el sector construcción e infraestructura.

Responsabilidades:

  • Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015.
  • Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de Peligros y Riesgos.
  • Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios.
  • Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales.
  • Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Implementar y hacer seguimiento del SG-SST.
  • Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa.
  • Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales.

Requerimientos:

  • Médico General - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente.
  • Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial.
  • Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció.
  • Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente.
  • Conocimiento de la Norma OSHA 1904.
  • Preferiblemente Especialista en Ergonomía.
  • Residencia en Bogotá.

Contexto: Miles de empleos activos en Colombia: conozca cómo postularse

Project manager para proyectos multinacionales

Empresa: Osya

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en la gestión de proyectos multinacionales y habilidades avanzadas en inglés, esta es su oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y multicultural.

Responsabilidades:

  • Liderar y gestionar proyectos multinacionales en arquitectura y diseño de interiores.
  • Negociar y atender a clientes internacionales.
  • Coordinar equipos de trabajo en diferentes zonas horarias.
  • Asegurar la ejecución eficiente de todas las fases del proyecto.
  • Mantener comunicación constante con clientes y stakeholders.

Requerimientos:

  • Título en Arquitectura, Diseño de Interiores o áreas afines.
  • 5 años de experiencia en gestión de proyectos multinacionales.
  • Certificación de inglés C1.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios internacionales.
  • Fuertes habilidades de negociación y atención al cliente.

Publicista innovador

Empresa: Redes Integrales de Talento Humano S.A.S.

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Grupo empresarial líder en su sector busca un publicista innovador para unirse a su equipo en Bogotá.

Responsabilidades:

  • Manejo estratégico de redes sociales.
  • Desarrollo de campañas digitales innovadoras.
  • Creación de contenido atractivo y relevante.
  • Análisis de tendencias del mercado.
  • Fortalecimiento de la imagen de marca.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo y Publicidad.
  • Especialización en marketing digital o afines.
  • Más de 3 años de experiencia en roles similares.
  • Alta creatividad y proactividad.
  • Disponibilidad para viajar.

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaEmpleo en BogotáOportunidad laboral

Noticias Destacadas

