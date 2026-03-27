Oficial: UEFA sanciona a club de Serbia por mostrar pancarta religiosa en un partido de Europa League

El fútbol se ha convertido en el escenario clave para que hinchas se expresen en las tribunas. Cuando las cosas van mal, no faltan los duros mensajes y cantos contra los técnicos, jugadores o directivos. Cuando todo va bien, el deseo por seguir ganando va en aumento y se exige. Eso en cuanto al fútbol, porque en algunas ocasiones, se pasa la frontera y también es el espacio para los desahogos políticos, sociales y hasta religiosos.

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En Europa los casos abundan. La creatividad de los ultras se gana los focos de las redes sociales, los aplausos o los rechazos. En esta ocasión, una pancarta religiosa llamó la atención de la UEFA y la multa no se hizo esperar. Estrella Roja de Belgrado expuso una imagen de San Simeón, el fundador de Serbia en el Siglo XVII, aprovechando que el día del partido contra el Lille era su día de fiesta. El homenaje estaba servido en una cita trascendental por los playoffs de la Europa League.

Además del retrato del fundador, se podía leer en un trapo colgado: “Que nuestra fe los guíe hasta la victoria”. Este performance de la hinchada cristiana ortodoxa del Estrella Roja no le gustó a la UEFA, que le colocó una multa de 40 mil euros por “mostrar un mensaje considerado inapropiado para un evento deportivo” y “socavar la reputación e integridad del fútbol y de la UEFA”.

🇷🇸 | La UEFA multa al Estrella Roja de Belgrado, el club más laureado de Serbia, con 40.000 euros por un tifo desplegado por los aficionados durante un partido de la Europa League contra el LOSC Lille con una imagen de Cristo y una pancarta que decía «que nuestra fe os lleve a la… pic.twitter.com/TLY8Nr1s0b — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) March 27, 2026

La multa de la UEFA hace eco en las redes sociales, ya que la UEFA y más ligas en Europa sí han permitido otras muestras religiosas sin multas alrededor, como por ejemplo el Ramadán para los musulmanes o tifos con imágenes de oscurantismo.

95 mil euros la multa total

Además de esos 40 mil euros por la imagen religiosa, la UEFA multó al club más laureado de Serbia con otros 17 mil por el encendido de bengalas y otros 10.500 por el lanzar objetos a la cancha. Por si fuera poco, son 28 mil más por bloqueos en los pasillos de camino a los camerinos.

FK Crvena Zvezda v LOSC Lille. Foto: UEFA via Getty Images

Cabe recordar que en esa serie de playoffs el Estrella Roja quedó eliminado con un 2-1 en el marcador global. Los serbios ganaron en Francia en la ida, pero en la vuelta, aquel compromiso con la imagen descrita, Lille se impuso con un marcador 2-0.