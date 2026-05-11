Prepare sus rutas: estas serán las movilizaciones del 11 al 17 de mayo en Bogotá

Bogotá se prepara para una nueva semana de movilizaciones sociales y concentraciones ciudadanas entre el 11 y el 17 de mayo, luego de varios días consecutivos de protestas que generaron afectaciones en la movilidad y cierres temporales en distintos corredores viales de la capital. Las jornadas previstas incluyen marchas, plantones y actividades culturales convocadas por organizaciones sindicales, colectivos estudiantiles y movimientos sociales en diferentes puntos de la ciudad.

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Primero, el día 11 se dio la llegada de la minga indígena Misak. No se prevén movilizaciones que detengan el flujo vehicular de la ciudad; sin embargo, sí se espera que hagan presencia en diferentes entidades del Gobierno nacional.

Para el día miércoles 13 de mayo habrá un plantón denominado: ‘¡Plantón ciudadano! Por la defensa de la democracia, la justicia y la comunidad’, el cual arrancará a las 6 a. m. en las instalaciones del IDPAC en calle 22 n.° 68C-51, en la localidad de Fontibón.

Para esta semana habrá plantones en diferentes puntos de la ciudad (imagen de referencia). Foto: Jorge Orozco

El día 15 de mayo, SINTRAUNISEGURIDAD convoca a mitin en contra de G4S. Este plantón comenzará a las 9 a. m. al frente de RCN Televisión en la avenida de las Américas n.° 65-82.

Adicionalmente, se llevará a cabo un plantón ‘Por el respeto a la participación juvenil’. Dará inicio a las 3:30 p. m. en la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la localidad de La Candelaria.

Finalmente, se realizará un evento cultural con reivindicaciones, llamado ‘El cambio continúa’; comenzará a las 5 p. m. e irá hasta las 8 p. m., y se concentrará en la avenida Jiménez n.° 7-10.

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Para el día domingo 17 se llevará a cabo la segunda rodada LGTBI por Bogotá, la cual comenzará a las 12 m. Dará inicio en la Casa LGBT Edward Hernández, ubicada en la calle 36 sur n.° 78K-58. El recorrido finalizará en la Casa de la Mujer El Respiro, situada en la calle 71 n.° 81A-70.

Las nuevas convocatorias llegan después de una semana marcada por múltiples movilizaciones entre el 4 y el 9 de mayo, especialmente en corredores del centro y norte de la ciudad. Durante esos días se registraron protestas estudiantiles, concentraciones sindicales y marchas ciudadanas que provocaron interrupciones parciales en la operación de TransMilenio y cierres temporales sobre la avenida Caracas, la calle 72 y otros puntos neurálgicos.

Autoridades buscan no repetir lo ocurrido el 7 de mayo. Foto: Tránsito Bogotá

Uno de los episodios con mayor impacto ocurrió el pasado 7 de mayo en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Movilidad y de medios locales, las manifestaciones obligaron a realizar desvíos operacionales y cierres preventivos en estaciones de TransMilenio sobre la avenida Caracas con calle 76.

La Secretaría Distrital de Gobierno informó que durante estos días habrá acompañamiento institucional de los equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica y facilitar la mediación en caso de alteraciones al orden público. Además, la entidad recomendó a la ciudadanía planificar sus recorridos con anticipación debido a posibles congestiones y desvíos en sectores estratégicos de Bogotá.