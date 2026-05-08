“Fue una actuación desmedida”: rector de la Pedagógica se pronuncia tras disturbios en TransMilenio; apuntó contra la UNDMO

Los hechos ocurridos en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional provocaron cierres viales, alteraciones en la operación de TransMilenio y enfrentamientos entre manifestantes y autoridades.

Protesta contra TransMilenio terminó en vandalismo y encapuchados resguardados en La Pedagógica

Durante las últimas semanas, distintos sectores de la institución universitaria habían venido manifestando preocupaciones relacionadas con el acceso al transporte público, la seguridad de los estudiantes y el incremento de hechos violentos en estaciones y corredores del sistema masivo.

Debido a esto, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, se pronunció sobre los disturbios ocurridos en la sede principal de la institución y cuestionó la actuación de la UNDMO durante las protestas estudiantiles registradas el 7 de mayo. Según declaró el directivo, la intervención de las autoridades fue “una acción desmedida”.

Ciudadanos caminando para llegar a sus casas, estaciones cerradas y articulados vandalizados fue el rastro de las jornadas que iniciaron como protestas de estudiantes de la Universidad Pedagógica. Foto: Composición SEMANA | Fotos: @GobiernoBTA / CAMILO EDUARDO VELÁSQUEZ - SEMANA

La jornada de protestas del jueves terminó en enfrentamientos que duraron casi cinco horas y llevaron al cierre temporal de todas las estaciones de la Avenida Caracas de TransMilenio, desde la Calle 26 hasta la Calle 76.

Choachí dijo que las actividades planificadas al principio eran culturales y pacíficas. Según explicó, la convocatoria buscaba llamar la atención sobre dos temas específicos: “la tarifa diferencial para jóvenes en el transporte público” y el rechazo a hechos de violencia registrados recientemente en estaciones del sistema masivo.

El rector también informó que estudiantes de la universidad habrían sido atacados antes en estaciones de TransMilenio. “Parece un ataque sistemático contra los jóvenes en la ciudad, en el transporte público”, afirmó el directivo.

Colapso en calle 76: encapuchados vandalizaron estación de TransMilenio y cerraron vías

Durante los disturbios, también se registraron bloqueos sobre corredores como la calle 72 y la carrera 11, además de afectaciones a buses del SITP y daños en infraestructura cercana. También, algunos encapuchados protagonizaron enfrentamientos con unidades antidisturbios y se presentaron ataques contra la estación Calle 76 de TransMilenio.

En medio de la situación, Choachí aseguró que profesores y directivos permanecieron en los accesos de la universidad para evitar mayores afectaciones contra los estudiantes. “El equipo de la universidad —profesores y yo— estuvimos en la entrada de la Calle 72 impidiendo que siguieran agrediendo a nuestros estudiantes”.

El Ministerio de Educación también reaccionó a los hechos y pidió priorizar el diálogo frente a la protesta social. Según publicó El Espectador, la cartera aseguró: “La respuesta a la protesta social no puede ser la represión; siempre debe ser el diálogo”.

Por su parte, desde la Administración Distrital rechazaron los hechos violentos ocurridos durante la jornada. Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno de Bogotá, afirmó que existía “un grupo aislado y violento” que intentaba atacar la estación de TransMilenio de la calle 76.

Incluso, durante las movilizaciones se pudo ver al rector de la universidad muy alterado por teléfono, tal como lo captaron las pantallas del medio CityTv.

Se especuló sobre el posible intercomunicador de la llamada, pero fuentes le confirmaron a SEMANA que el rector sí estaba teniendo reparos con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Finalmente, para el día de hoy circuló por redes sociales el rumor de que las actividades en la universidad iban a suspenderse por riesgo de bomba; frente a esto, la institución educativa indicó a este medio que “eso no es verdad. De hecho, hay unas actividades programadas para hoy”.