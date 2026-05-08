Policía en Bogotá llegó a una casa alertada por un grito de auxilio y un olor cambió todo: dos capturados

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó esta mañana del viernes 8 de mayo un duro golpe a la venta de estupefacientes en la capital del país.

De acuerdo con la Policía, uniformados de la Estación de Policía Bosa fueron alertados por un grito de auxilio en medio de una riña al interior de una vivienda del barrio San Pedro Sur, localidad de Bosa.

Al llegar los uniformados a la vivienda, observaron la puerta del inmueble abierta, motivo por el cual ingresaron inmediatamente para verificar la situación.

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De acuerdo con el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, al estar los uniformados al interior de la casa, un olor cambió todo.

Los policías percibieron que el fuerte olor provenía de una de las habitaciones y que, al inspeccionarla, encontraron varios bloques envueltos en papel vinipel que contenían aproximadamente 300 libras de marihuana, así como 949 gramos de base de coca.

El cargamento de droga hallado en la vivienda de la localidad de Bosa. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“Es así que se logra la incautación de este importante cargamento que iba a ser distribuido y comercializado en todas las zonas de la localidad de Bosa; en lo que va corrido del año, llevamos más de 300 capturas por diferentes delitos, entre ellos, el tráfico de estupefacientes”, agregó el teniente coronel Chauta.

Así mismo, los policías hallaron en la vivienda a un hombre y una mujer de nacionalidad extranjera, quienes fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Desde la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que el hombre capturado presenta antecedentes por los delitos de hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

“La Policía Nacional continúa adelantando acciones operativas y de control contra el tráfico de estupefacientes e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia en la capital”, concluyeron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.