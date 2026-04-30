Policías llegaron a una lechonería en Bogotá y lo hallado en una bandeja metálica los tomó por sorpresa: cuatro capturados

Los delincuentes cada vez buscan más maneras de distraer a las autoridades. Precisamente, en las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó haber propinado un duro golpe en la localidad de Suba.

De acuerdo con las autoridades, uniformados arribaron hasta un local de comidas rápidas, más exactamente a una lechonería, y allí notaron una actitud sospechosa de varias personas.

Capturan a dos presuntos ladrones mexicanos en Bogotá; habían pedido un carro a través de una plataforma: esta es la historia

Tras lo anterior, los policías procedieron a realizar una intervención al interior del lugar y lo hallado los tomó por sorpresa. Hallaron, sobre una bandeja metálica de la lechonería, diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas cuatro kilos de marihuana, cocaína, tusi, anfetaminas, dosis de LSD y frascos de ketamina, así como elementos para su dosificación.

Parte de lo hallado en la lechonería de Suba. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Inmediatamente, cuatro personas fueron capturadas, según informó el teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba. Ahora, estas personas deberán responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Este resultado se da gracias a las actividades de registro y control que realizan nuestras zonas de atención en articulación con el grupo antiextorsión; esas personas capturadas y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de Control de Garantías les dictó medida de aseguramiento intramural”, agregó el oficial Botero.

Desde la Policía Nacional advirtieron que seguirán adelantando acciones operativas para contrarrestar el tráfico de estupefacientes e invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia.

Hombre intentó abrir carro en Bogotá para robarse aproximadamente 4 mil millones de pesos

“Invitamos a la comunidad a que, ante cualquier información que afecte su seguridad y tranquilidad, informe de manera inmediata a través de nuestros CAI o a través de la línea 123″, concluyó el teniente coronel Botero.

Por otra parte, la semana pasada, policías de la Metropolitana de Bogotá capturaron a un hombre y a una mujer en la localidad de Kennedy, en momentos que llevaban a cabo actividades de registro y control en esa zona de la ciudad.

Según informaron, al requisar al individuo notaron que tenía un brazalete electrónico del Inpec. Y eso no fue todo: llevaba bajo su ropa un chaleco antibalas y una escopeta tipo changón.

El hombre y la mujer capturados en la localidad de Kennedy. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Entre tanto, la mujer que lo acompañaba, quien intentó escapar, tenía escondido en un bolso más de 114 dosis de estupefacientes (bazuco) y dinero en efectivo, al parecer, producto de esta actividad ilícita, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.