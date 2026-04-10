Ladrones en Bogotá: haciéndose pasar por habitantes de calle intentaron desocupar una droguería

Los ladrones en Bogotá no dan tregua. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó haber frustrado el robo a una droguería en el barrio Siete de Agosto, localidad de Barrios Unidos.

El teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, comandante de la estación de Policía Barrios Unidos, indicó que en medio de este hecho fueron capturados siete presuntos ladrones.

“Durante labores de patrullaje y vigilancia los uniformados detectaron comportamientos sospechosos e interceptaron a los individuos al interior de un establecimiento comercial donde se encontraban sustrayendo diversos elementos”, dijo el oficial Beltrán.

Cuidado si parquea el carro en cualquier lado de Bogotá: atento a esta modalidad de robo

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que estos siete sujetos, seis de nacionalidad extranjera y uno colombiano, pretendían hurtar dicha droguería haciéndose pasar por habitantes de calle.

En imágenes de una cámara de seguridad se observa a los individuos echando la mercancía robada en una carreta, luego de que violentaran una de las puertas del establecimiento comercial.

#BarriosUnidos📍 | Capturados 7️⃣ hombres —6 extranjeros— tras forzar una droguería para hurtarla. Se camuflaban como habitantes de calle y ya tenían antecedentes.



Así fue el seguimiento de las cámaras de videovigilancia que permitió su captura pic.twitter.com/LJdyV4lO7G — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 10, 2026

Tras haber sido capturados, los siete sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto, daño en bien ajeno y violación a domicilio.

“Es de resaltar que estos ciudadanos tenían anotaciones por hurto y tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional en Bogotá, en lo que va corrido del 2026, ha logrado la captura de más de 9.324 personas por diferentes delitos y una reducción del 66% en el hurto a comercio con 1.818 casos menos en comparación con el 2025″, resaltaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por otra parte, en las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá también reportó la recuperación de un carro que minutos antes había sido robado en el barrio Abraham Lincoln, localidad de Rafael Uribe.

La captura de presunto ladrón en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

El teniente coronel Luis Pardo, jefe de la Estación de Policía Rafael Uribe, dijo que, cuando se enteraron del robo del automóvil, pusieron en marcha un Plan Candado y lograron encontrar el vehículo en la carrera 10 con calle 52 sur.

En un video se puede ver cuando el supuesto ladrón saltó del carro en movimiento, después de que los policías, que estaban muy cerca, intentaron detenerlo.

Tras lanzarse del carro, este terminó estrellado contra una vivienda; el presunto ladrón fue capturado y el vehículo fue recuperado.