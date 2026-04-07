Cuidado si parquea el carro en cualquier lado de Bogotá: atento a esta modalidad de robo

Los delincuentes en Bogotá no dan tregua. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó haber frustrado el robo de un carro en inmediaciones de la estación Olaya de TransMilenio, ubicada sobre la Avenida Carrera 14 (Avenida Caracas), localidad Rafel Uribe Uribe.

De acuerdo con las autoridades, un hombre, quien dijo haber estado en una cita médica, dejó su carro parqueado en inmediaciones del Policlínico del Olaya. Ese momento fue aprovechado por un presunto delincuente de 60 años, quien mediante la modalidad de halado alcanzó a mover el carro durante varios metros, con el objetivo de robárselo.

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Sin embargo, la alarma anti robo del carro terminó delatando al presunto delincuente, quien al ser abordado por un grupo de policías, este les manifestó que supuestamente el automotor presentaba una falla en su sistema de seguridad y que por eso la alarma estaba activada.

“De manera inmediata se realizó la señal de pare al conductor, quien descendió del automotor con una actitud sospechosa. Al solicitarle la documentación del vehículo, el ciudadano pretendía hacerse pasar por otra persona, pero posteriormente se pudo verificar que el automotor había sido hurtado minutos antes en inmediaciones del sector del Policlínico del Olaya, mediante la modalidad de halado”, dijo la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo de Transmilenio.

Este hombre de 60 años pensó que sería fácil engañar a nuestros uniformados después de hurtar un vehículo estacionado en el sector del #Olaya.



No contaba con su alarma y la intuición de la patrulla, a la que intentó engañar. Llevaba controles y 9️⃣ llaves con las que delinquía. pic.twitter.com/eCdGB1Tvk9 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 7, 2026

Por lo tanto, el vehículo fue recuperado y el presunto delincuente fue capturado y, además, hallaron en su poder dos controles con más de nueve llaves de diferentes marcas de vehículos, las mismas que al parecer utilizaba para hurtar carros.

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Tras ser capturado por su presunta responsabilidad en el delito de hurto, el presunto delincuente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el vehículo fue entregado a su propietario.

"Cabe resaltar que este presunto delincuente había estado privado de la libertad en el año 2017 por hechos similares. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o al CAI más cercano", se indicó desde la Metropolitana de Bogotá.