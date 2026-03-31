Bogotá

Las localidades de Bogotá donde más se reportan casos de hurto a vehículos y motos en 2026

La Policía Metropolitana de Bogotá suministró a SEMANA los datos de las zonas donde más se ha presentado este delito en lo que va corrido del año.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

31 de marzo de 2026, 4:11 p. m.
Hurto de vehículos y motos en Bogotá, cifras exclusivas de la Policía Metropolitana.
Hurto de vehículos y motos en Bogotá, cifras exclusivas de la Policía Metropolitana. Foto: Policía Nacional / Getty Images / @PasaenBogota / Montaje: Semana

En últimas semanas, la ciudad de Bogotá se ha visto sacudida por varios hurtos a vehículos que han quedado registrados en cámara y se han hecho virales en redes sociales.

En la 127 con autonorte, una familia fue despojada violentamente de su vehículo en horas de la madrugada. El hecho hizo eco por el presunto uso de armas de fuego para tomar posesión ilícita del auto.

Luego, dos mujeres sufrieron el robo de su camioneta en la localidad de Usaquén, quienes, sin entender lo que pasaba, salieron inmediatamente del automóvil atemorizadas, mientras que uno de los delincuentes se subió y huyó con el carro.

Por estos casos, se han encendido las alarmas entre la ciudadanía por la percepción de inseguridad en las calles de la capital.

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La comunidad de la Comuna 15 pide mayor presencia de la Policía ante los repetidos atracos en la zona.
En Bogotá, aproximadamente 6 vehículos y 9 motos, son hurtados cada día. Foto: 123rf

SEMANA indagó con la Policía Metropolitana y conoció tanto las cifras de hurto de carros y motos en lo que va del año, como las localidades donde más se presenta este delito. Acá el reporte:

Hurto de vehículos en 2026

Durante 2026 se han reportado 525 hurtos de vehículos (carros y camionetas) en la ciudad de Bogotá. A pesar de que las cifras son muy grandes y existe una preocupación por parte de la ciudadanía, este año se ha presentado una reducción del 28 % frente al mismo periodo (enero - marzo) de 2025, cuando se presentaron 729 hurtos.

Adicionalmente, 793 motocicletas han sido hurtadas en lo que va del año, convirtiéndose así en el medio de transporte a motor más apetecido por los ladrones.

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¿Cuáles son las localidades donde más se presentan los hurtos a vehículos en 2026?

SEMANA conoció que las cuatro localidades donde más se presentan hurtos a vehículos y motos son:

  • Kennedy: 80 vehículos y 118 motos han sido robadas en estos tres meses, para un salgo total de 198 casos.
  • Ciudad Bolívar: 105 sucesos se han dado en la localidad; 43 automóviles y 62 motos fueron despojadas de sus dueños.
  • Bosa: 68 dueños sufrieron de la pérdida de sus motocicletas en casos de robo.
  • Engativá: 58 carros y camionetas fueron tomadas de forma irregular hasta el 31 de marzo del presente año.
Kennedy, Ciudad Bolivar y Bosa son las localidades líderes en hurto de motos en Bogotá.
Kennedy, Ciudad Bolivar y Bosa son las localidades líderes en hurto de motos en Bogotá. Foto: Carlos Julio Martínez

Por su parte, el general de la Policía Metropolitana, Giovanni Cristancho, declaró que “el hurto a vehículo en atraco está entre dos o cuatro vehículos diarios, pero también capturados por este delito semanalmente cuatro delincuentes".

El compromiso de la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Bogotá es ir disminuyendo cada vez más las estadísticas, a la par de ser estrictos con quienes cometen estas acciones que ponen en riesgo a la ciudadanía y empeoran la calidad de vida de los capitalinos.