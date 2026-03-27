En video | Así le robaron el carro a una familia bogotana en la calle 127 con autopista; ocurrió en la madrugada

La inseguridad en Bogotá es una realidad que golpea a miles de ciudadanos; en esta ocasión, el desafortunado hecho lo tuvo que sufrir una familia a la madrugada de este viernes, que fue intimidada con aparentes armas de fuego para que descendieran del vehículo y que este fuera hurtado.

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El delito tuvo lugar en las inmediaciones de la 127 con autopista norte, frente a una importante cadena de restaurantes que funciona las 24 horas. Fueron los consumidores de este negocio quienes grabaron lo sucedido y dejaron en evidencia las aparentes placas del vehículo rojo de marca Mazda en el que se movilizaron los delincuentes.

La familia, conformada por dos hombres y dos mujeres, fue intimidada con lo que serían armas de fuego para que descendieran de la camioneta blanca, de marca Toyota. Posteriormente, los delincuentes habrían huido con los dos vehículos (el rojo en el que se movilizaban y el blanco que hurtaron), dejando a las víctimas horrorizadas.

Fuentes le confirmaron a SEMANA que la Policía ya se contactó con las víctimas, lo cual le permitiría darle sustento jurídico al caso para así judicializar a los delincuentes.

Respuesta de las autoridades

El vehículo en el que los delincuentes habrían llegado al punto para intimidar a sus víctimas tendría las placas IIV 186; está en proceso de ser ubicado.

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SEMANA conoció que la Policía Metropolitana de Bogotá trabaja en la búsqueda de los responsables de este hecho delincuencial. Estos trabajos se adelantan de la mano con la Sijín y la Sipol para avanzar en la recolección de elementos que permitan la captura de los delincuentes.

“Se ha hecho un trabajo de campo con el fin de identificar a (…) la totalidad de los ocupantes del vehículo Mazda rojo (…) con el fin de dejarlos en manos de la autoridad competente”, declaró esta mañana el coronel de la Policía Jhon Zambrano.

Las autoridades no descartan que durante la noche del jueves y la madrugada del viernes estos mismos delincuentes hayan hurtado a más personas en la ciudad; según el coronel Zambrano, eso también es materia de investigación.

“De ser así, anexaremos todo este acervo probatorio”, apuntó Zambrano, aclarando que trabajan en la recopilación de las pruebas para que queden a cargo de las autoridades competentes, con el fin de que “se le pueda dar tranquilidad a la ciudadanía en este sector”.