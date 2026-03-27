BOGOTÁ

Grave accidente de tránsito en Bogotá deja una mujer muerta y varios heridos

El siniestro vial se presentó en horas de la madrugada de este viernes 27 de marzo.

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Redacción Nación
27 de marzo de 2026, 9:06 a. m.
La zona donde se presentó en accidente en la localidad de Chapinero.
La zona donde se presentó en accidente en la localidad de Chapinero. Foto: Cuenta en X: @BogotaTransito

Un grave accidente de tránsito se presentó en horas de la madrugada de este viernes 27 de marzo en la calle 94 con carrera 15, barrio Chicó Norte III, localidad de Chapinero.

En el siniestro vial resultaron involucrados una camioneta de servicio público y un vehículo particular.

Siniestro vial con fatalidad en la calle 94 con carrera 15, entre dos automóviles. Rutas alternas: calle 94 al occidente: carrera 13 y calle 95 y la carrera 15 al norte: calle 85 y carrera 7″, informaron desde la Secretaría de Movilidad a través de X a las 3:36 a. m.

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Tras el fuerte choque murió una mujer, quien iba en la camioneta de servicio público. Entretanto, el conductor de ese automotor, un hombre de aproximadamente 28 años, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario.

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Un hombre de 50 años, conductor del vehículo particular, y su acompañante también resultaron heridos tras el fuerte choque. En total, fueron tres las personas seriamente afectadas.

El reporte más reciente de la Secretaría de Movilidad fue entregado a las 6:06 a. m., informando que habían finalizado las labores de investigación por parte de criminalística.

“Finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad en la calle 94 con carrera 15. @BogotaTransito lamenta este siniestro vial y se solidariza con los familiares de la persona fallecida”, indicaron puntualmente.

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Por el momento, se desconocen las causas puntuales de ese accidente de tránsito que enluta a una familia en la capital del país.

Además, de ese accidente, desde Movilidad reportaron otro fuerte choque a las 5:58 a. m. entre un taxi y un motociclista, en la localidad de Suba, más exactamente en la Av. Cali con calle 130B bis, en sentido sur-norte.

En una imagen compartida por la Secretaría de Movilidad se observa al motociclista en delicado estado, tras chocar contra el taxi.