Fatal accidente en Bogotá quedó registrado en video: una persona murió

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes, 30 de enero, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

A eso de la 1:10 p. m., una moto en la que se transportaban dos personas chocó violentamente contra una camioneta de color negro.

En imágenes de una cámara de seguridad ubicada en la zona, se observa que, cuando los ocupantes de la moto transitaban por la carrera 82 con calle 23, fueron arrollados por el automotor, que avanzaba a alta velocidad en una zona residencial.

Sin embargo, se desconoce por qué el conductor de la moto omitió detenerse en el pare antes de cruzar una vía que es una de las más transitadas del barrio Modelia.

Debido al fuerte impacto, uno de los ocupantes de la moto murió en el lugar. Al parecer, se trataría del parrillero. Entre tanto, la otra persona quedó herida, pero se desconoce su actual estado de salud.

A continuación, el video de lo ocurrido:

#BOGOTÁ. Nuevo video del siniestro vial con fatalidad que se presentó la tarde de este 30ENE, en el b/Modelia, loc/Fontibón. En esta filmación se evidencia el fuerte choque y que eran dos ocupantes los de la motocicleta, lamentablemente uno falleció y del otro, desconocemos su… https://t.co/CfT6YLIzIv pic.twitter.com/NGKIC3A0dt — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 31, 2026

En cuanto a la persona fallecida, se estableció que era un hombre de aproximadamente 38 años. Ahora, apoyados en las cámaras de seguridad del sector, las autoridades avanzan en la investigación para establecer responsabilidades en este caso que enluta a una familia en la capital del país.

Tras este grave accidente, algunos internautas comentaron en las redes sociales:

“Uy, parce motero, ¿cómo te vas a comer ese pare?”; “Hay un aviso que dice pare y eso es para todas las motos”; “No hay señalización de pare. Demanda al Distrito”; “El de la camioneta, ¿a 90 km/h? Por una vía barrial"; “Pura falta de sentido común: los de la moto no miran antes de cruzar y la camioneta, con el afán y el exceso de velocidad, ahí le quedó el afán”; “Cómo sería la velocidad del asesino al volante que, aun cuando la moto ya está en el cruce, la camioneta aún ni se ve”.