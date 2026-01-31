BOGOTÁ

Fatal accidente en Bogotá quedó registrado en video: una persona murió

El grave accidente de tránsito se registró en la localidad de Fontibón.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
31 de enero de 2026, 2:09 p. m.
Imágenes del accidente en el barrio Modelia, en Bogotá.
Imágenes del accidente en el barrio Modelia, en Bogotá. Foto: Tomadas de la cuenta en X: @vicman093

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes, 30 de enero, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

A eso de la 1:10 p. m., una moto en la que se transportaban dos personas chocó violentamente contra una camioneta de color negro.

En imágenes de una cámara de seguridad ubicada en la zona, se observa que, cuando los ocupantes de la moto transitaban por la carrera 82 con calle 23, fueron arrollados por el automotor, que avanzaba a alta velocidad en una zona residencial.

Grave accidente de tránsito en la vía Panamericana deja varios muertos

Sin embargo, se desconoce por qué el conductor de la moto omitió detenerse en el pare antes de cruzar una vía que es una de las más transitadas del barrio Modelia.

Bogotá

Terror al interior de una panadería en Bogotá: una persona fue asesinada

Bogotá

Miedo en Bogotá: hay más casos de paseo millonario y secuestro extorsivo en la ciudad. Cada nueve días se registra uno, en promedio

Bogotá

Escondía marihuana dentro de huevos: así habrían intentado camuflar droga en una estación de Policía en Usme

Bogotá

Economía en Bogotá creció y el desempleo es el más bajo de la historia, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán: estos son los detalles

Bogotá

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Bogotá

Atraco en Usaquén: delincuentes armados robaron camioneta de alta gama frente a conjunto residencial en el norte de Bogotá

Bogotá

Revelan necropsia de Liam Gael: esto dice Medicina Legal sobre la causa de muerte del bebé en jardín de La Calera

Nación

Grave accidente de tránsito en la vía Panamericana deja varios muertos

Mundo

La posible causa del choque de trenes en España que dejó más de 40 muertos: revelan el resultado de la investigación preliminar

4 Patas

El milagro de Boro: rescatan con vida al perro que sobrevivió cinco días tras el trágico accidente de tren en Adamuz

Debido al fuerte impacto, uno de los ocupantes de la moto murió en el lugar. Al parecer, se trataría del parrillero. Entre tanto, la otra persona quedó herida, pero se desconoce su actual estado de salud.

A continuación, el video de lo ocurrido:

En cuanto a la persona fallecida, se estableció que era un hombre de aproximadamente 38 años. Ahora, apoyados en las cámaras de seguridad del sector, las autoridades avanzan en la investigación para establecer responsabilidades en este caso que enluta a una familia en la capital del país.

Terror al interior de una panadería en Bogotá: una persona fue asesinada

Tras este grave accidente, algunos internautas comentaron en las redes sociales:

“Uy, parce motero, ¿cómo te vas a comer ese pare?”; “Hay un aviso que dice pare y eso es para todas las motos”; “No hay señalización de pare. Demanda al Distrito”; “El de la camioneta, ¿a 90 km/h? Por una vía barrial"; “Pura falta de sentido común: los de la moto no miran antes de cruzar y la camioneta, con el afán y el exceso de velocidad, ahí le quedó el afán”; “Cómo sería la velocidad del asesino al volante que, aun cuando la moto ya está en el cruce, la camioneta aún ni se ve”.

Más de Bogotá

Imágenes del accidente en el barrio Modelia, en Bogotá.

Fatal accidente en Bogotá quedó registrado en video: una persona murió

Momentos previos al asesinato.

Terror al interior de una panadería en Bogotá: una persona fue asesinada

ED 2271

Miedo en Bogotá: hay más casos de paseo millonario y secuestro extorsivo en la ciudad. Cada nueve días se registra uno, en promedio

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Escondía marihuana dentro de huevos: así habrían intentado camuflar droga en una estación de Policía en Usme

Llegada de los vagones del metro de Bogotá, al puerto de Cartagena.

Economía en Bogotá creció y el desempleo es el más bajo de la historia, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán: estos son los detalles

Participar en la convocatoria no generará costos para los interesados. Solamente deberán cumplir con los requisitos establecidos en el proceso, ser una organización comunitaria establecida en el sector donde se encuentra el estacionamiento.

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Robo de camioneta en Usaquén

Atraco en Usaquén: delincuentes armados robaron camioneta de alta gama frente a conjunto residencial en el norte de Bogotá

Padre de Liam Gael fue capturado por su muerte.

Revelan necropsia de Liam Gael: esto dice Medicina Legal sobre la causa de muerte del bebé en jardín de La Calera

La convocatoria para docentes estará abierta hasta el 31 de octubre.

Distrito confirmó que dineros del SGP que debía enviar el Gobierno para el pago de la nómina de los docentes llegaron a las cuentas de Bogotá

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Pico y placa en Bogotá para este viernes, 30 de enero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Noticias Destacadas