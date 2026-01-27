NACIÓN

Grave accidente de tránsito en la vía Panamericana deja varios muertos

Un bus chocó contra un camión de carga.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
27 de enero de 2026, 2:20 p. m.
El accidente en la vía Panamericana.
El accidente en la vía Panamericana. Foto: Pantallazo de video tomado de cuenta en X: @lafm

Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este martes, 27 de enero, en la vía Panamericana, en el sector Río Cabuyal, corregimiento de Pescador, más exactamente en el kilómetro 45 entre Popayán y Cali.

El siniestro vial se registró entre un bus de la empresa Velotax y un camión de carga.

Información preliminar da cuenta de que al menos cinco personas murieron. Varias personas también resultaron heridas.

En el lugar hacen presencia organismos de socorro, Policía de Tránsito, Ejército Nacional, para atender esta grave emergencia.

Nación

Hombre acusado de feminicidio fue capturado cuando intentaba escaparse con su hija de 3 años en Córdoba

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este miércoles, 28 de enero

Nación

Luis Colmenares reacciona a la investigación en contra del papá de Laura Moreno: “Personas acostumbradas al crimen”

Barranquilla

Cae el terror de las extorsiones del Clan del Golfo en el Atlántico: así fue el operativo de la Policía

Nación

Potente temblor movió la tierra en Colombia durante la madrugada de este martes, 27 de enero: epicentro y magnitud del sismo

Nación

“Nos hundimos todos”: explosivo audio que comprobaría olla podrida en el Ejército con dineros de gastos reservados

Bucaramanga

Hombre atacó a machete a sus papás en Bucaramanga; los vecinos reaccionaron y tomaron la justicia por mano propia

Mundo

La posible causa del choque de trenes en España que dejó más de 40 muertos: revelan el resultado de la investigación preliminar

4 Patas

El milagro de Boro: rescatan con vida al perro que sobrevivió cinco días tras el trágico accidente de tren en Adamuz

Mundo

Atracción mecánica colapsa en pleno funcionamiento: el impactante video fue publicado en redes sociales

En videos que circulan en las redes sociales se puede observar que, tras el choque entre los automotores, se produjo un fuerte incendio.

Tras lo anterior, en esa importante vía del país hay restricciones de movilidad, mientras se llevan a cabo los procedimientos judiciales correspondientes.

Las autoridades investigan cómo ocurrió este grave accidente de tránsito que enluta a varias familias en el país.

En desarrollo...

Más de Nación

El accidente en la vía Panamericana

Grave accidente de tránsito en la vía Panamericana deja varios muertos

Yuliana Martínez, asesinada por su compañero sentimental en Córdoba.

Hombre acusado de feminicidio fue capturado cuando intentaba escaparse con su hija de 3 años en Córdoba

La capital de Antioquia presenta un alto flujo vehicular en época decembrina

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este miércoles, 28 de enero

Luis Colmenares y Jorge Moreno.

Luis Colmenares reacciona a la investigación en contra del papá de Laura Moreno: “Personas acostumbradas al crimen”

Alias Didier, presunto extorsionista del Clan del Golfo en Atlántico.

Cae el terror de las extorsiones del Clan del Golfo en el Atlántico: así fue el operativo de la Policía

Sismo temblor sismografo Colombia

Potente temblor movió la tierra en Colombia durante la madrugada de este martes, 27 de enero: epicentro y magnitud del sismo

Portada Semana, Olla podrida en el Ejército.

“Nos hundimos todos”: explosivo audio que comprobaría olla podrida en el Ejército con dineros de gastos reservados

El hecho tiene consternados a los santandereanos.

Hombre atacó a machete a sus papás en Bucaramanga; los vecinos reaccionaron y tomaron la justicia por mano propia

Movimiento en masa en edificio Trrazo en Sabaneta tiene en alerta a sus vecinos.

Movimiento en masa en enorme edificio tiene atemorizados a vecinos de la loma San José, en Sabaneta: piden evitar una tragedia como la de Space

En Ibagué, un empleado de las cadenas Frisby denunció ser víctima de constantes humillaciones.

MinTrabajo se pronunció tras empleado de Frisby que denunció “humillaciones” en Ibagué; hizo importante anuncio sobre su futuro

Noticias Destacadas