Grave accidente de tránsito en la vía Panamericana deja varios muertos

Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este martes, 27 de enero, en la vía Panamericana, en el sector Río Cabuyal, corregimiento de Pescador, más exactamente en el kilómetro 45 entre Popayán y Cali.

El siniestro vial se registró entre un bus de la empresa Velotax y un camión de carga.

Información preliminar da cuenta de que al menos cinco personas murieron. Varias personas también resultaron heridas.

En el lugar hacen presencia organismos de socorro, Policía de Tránsito, Ejército Nacional, para atender esta grave emergencia.

En videos que circulan en las redes sociales se puede observar que, tras el choque entre los automotores, se produjo un fuerte incendio.

Tras lo anterior, en esa importante vía del país hay restricciones de movilidad, mientras se llevan a cabo los procedimientos judiciales correspondientes.

Las autoridades investigan cómo ocurrió este grave accidente de tránsito que enluta a varias familias en el país.

En desarrollo...