Identifican a los dos adultos mayores que murieron en grave accidente en Bogotá: eran esposos, y se conocieron nuevos detalles

La pareja iba tranquilamente en su carro cuando fueron embestidos por la moto y, producto de esto, chocaron con una tractomula.

16 de enero de 2026, 7:15 p. m.
Dos de las víctimas fatales en el accidente ocurrido en Bogotá.
Dos de las víctimas fatales en el accidente ocurrido en Bogotá. Foto: Foto 1: El Tiempo - API / Foto 2: API

Poco a poco se han ido conociendo más detalles sobre el terrible accidente que se presentó en Bogotá y que dejó tres personas muertas. Todo ocurrió en la tarde de este jueves, 15 de enero, en la avenida carrera 68 con calle 72.

Según confirmaron las autoridades, una camioneta perseguía a unos presuntos delincuentes que acababan de robar y, en medio de esta acción, se desencadenó el choque múltiple.

Un carro gris iba por la vía y terminó siendo impactado por la motocicleta, lo que ocasionó que se estrellara con una tractomula que estaba al frente. Lastimosamente, las dos personas que viajaban en ese vehículo perdieron la vida.

El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.
El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta. Foto: Redes sociales: Pasa en Bogotá/Montaje:SEMANA

El diario El Tiempo reveló las identidades de estas víctimas fatales. En el automóvil particular viajaban Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa, Clara Lucía León Bernal, de 68.

Según el mencionado medio, el hombre murió en el lugar de los hechos tras el fuerte impacto, mientras que la mujer perdió la vida después de ser trasladada a un lugar cercano. Ninguno de los dos tuvo que ver con la situación del hurto, pero lamentablemente fallecieron.

Revelan video que muestra lo que pasó segundos antes de trágico accidente que dejó tres muertos en Bogotá: así inició la persecución

Rodríguez Montero era ingeniero civil y tenía una amplia trayectoria profesional, de acuerdo con El Tiempo. Laboraba en el sector de la construcción, principalmente en proyectos relacionados con la vivienda.

Por su parte, León Bernal fue contratista del Distrito, se desempeñó en la subdirección de métodos educativos y operativos del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).

Este es uno de los rostros de una de las víctimas del siniestro.
Este es el rostro una de las víctimas del siniestro. Foto: Foto 1: El Tiempo / API

La tercera persona que murió en este trágico hecho fue uno de los presuntos delincuentes. El sujeto fue llevado hasta un hospital, pero perdió la vida minutos después producto de las lesiones.

El mencionado medio también precisó que el conductor de la camioneta gris, que fue quien inició la persecución, resultó herido pero su estado de salud no reviste gravedad.

Grave accidente tras presunto robo en la avenida 68 de Bogotá deja tres muertos en choque múltiple; uno sería el delincuente

Esta persona está vinculada a la investigación que están adelantando las autoridades para esclarecer con exactitud todo lo ocurrido y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El Tiempo también indicó que en medio del robo los sujetos de la motocicleta lograron llevarse dos anillos, una cadena y un celular. Posteriormente, fue cuando inició la persecución que terminó con esta tragedia.

El otro supuesto ladrón, según confirmó la Policía, fue revisado por personal de salud y se realizó su captura, por lo que en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías.

Dos de las víctimas fatales y el accidente ocurrido en Bogotá.

