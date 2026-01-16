Nación

Revelan video que muestra lo que pasó segundos antes de trágico accidente que dejó tres muertos en Bogotá: así inició la persecución

Una cámara de seguridad del sector captó el momento en el que los delincuentes comenzaron a huir tras cometer el hurto.

Redacción Nación
16 de enero de 2026, 1:45 p. m.
Momento en el que inició la persecución que terminó en grave accidente en Bogotá.
Momento en el que inició la persecución que terminó en grave accidente en Bogotá. Foto: Foto 1: City Tv / Foto 2: City Tv / Foto 3: API

Un grave accidente de tránsito se presentó en Bogotá durante la tarde de este jueves, 15 de enero. Los hechos tuvieron lugar en la avenida carrera 68 con calle 72 y lamentablemente tres personas murieron.

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de lo sucedido, las autoridades confirmaron que todo se desencadenó tras una persecución después de que sujetos en moto cometieran un robo.

El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.
El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta. Foto: Redes sociales: Pasa en Bogotá/Montaje:SEMANA

Ahora, se reveló un nuevo video que muestra lo que pasó segundos antes del violento choque. En las imágenes, que fueron publicadas por el medio City Tv, se observa la persecución que atravesó un sector del barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo inició hacia las 2:00 de la tarde, momento en el que los delincuentes interceptaron a una persona que salía de un restaurante y le quitaron sus pertenencias.

Grave accidente tras presunto robo en la avenida 68 de Bogotá deja tres muertos en choque múltiple; uno sería el delincuente

Una vez cometieron el hurto, los ocupantes de la moto huyeron y se desplazaron a toda velocidad por la carrera 68C. Por su parte, la víctima se subió a una camioneta gris tipo platón y, sin pensarlo dos veces, comenzó la persecución.

En medio de esto, los dos vehículos giraron en un punto a la derecha y comenzaron a desplazarse por la carrera 68 en sentido sur, segundos después fue cuando se desencadenó el triple choque sobre la calle 72.

Un vehículo gris, en el que iban dos adultos mayores, transitaba por la vía y fue impactado por la motocicleta, lo que ocasionó que el carro colisionara con una volqueta de carga que venía más adelante.

Roban en Jamundí dos tractocamiones tipo niñeras cargados con camionetas de alta gama

Por su parte, la camioneta que había iniciado la persecución terminó volcándose y golpeó a otro carro, color rojo, que pasaba por esta zona.

El saldo fue lamentable: los dos adultos mayores que iban en el vehículo gris y que no tenían ninguna relación con el hecho, murieron en el sitio tras el impacto.

Además, uno de los presuntos ladrones quedó gravemente herido y falleció cuando era trasladado hasta un centro médico. El otro supuesto delincuente fue capturado por la Policía y, una vez se recupere, será presentado ante un juez de control de garantías.

Por el momento, se están adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades, si es que las hay, de todos los involucrados en este trágico siniestro.

