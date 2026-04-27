Una joven colombiana perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Santiago de Chile, en un caso que involucra a siete miembros de Carabineros de Chile y que ha generado fuerte indignación pública.

La víctima fue identificada como María Alejandra Flores, de 20 años, nacida en Medellín. Según las autoridades, la joven se movilizaba en un vehículo de aplicación cuando fue impactada por un automóvil en el que viajaban los uniformados. El choque fue de tal magnitud que Flores salió expulsada, sufriendo heridas que le causaron la muerte.

De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo implicado habría cruzado un semáforo en rojo antes de la colisión. El conductor fue detenido poco después, ya que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol.

En paralelo, los siete carabineros fueron apartados de sus funciones mientras avanzan las investigaciones.

El accidente se encuentra bajo investigación. Foto: Redes Sociales

El caso ha causado controversia no solo por las circunstancias del accidente, sino también por el comportamiento posterior de los implicados. Videos de cámaras de seguridad indicarían que, tras el choque, los uniformados descendieron del vehículo y se retiraron del lugar sin auxiliar a los heridos.

Las autoridades manejan como principal hipótesis una posible imprudencia asociada al presunto consumo de alcohol por parte de los funcionarios.

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Sobre el avance de las pesquisas, el jefe de la zona metropolitana, Manuel Cifuentes, señaló que “se le atribuye la presencia de drogas en el interior —del cuerpo— y, hasta el momento, ha sido dispuesto”.

En total, siete personas están vinculadas al siniestro. Uno de los puntos más sensibles del caso es que, según las denuncias, ninguno de los uniformados habría prestado ayuda a la víctima tras el impacto.

Por su parte, Carabineros de Chile informó que todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público y que se adelantan investigaciones internas. “La investigación inicial tenía por objeto detener y expulsar al conductor y, al verificar los hechos, otros seis funcionarios fueron vinculados”, indicó la institución.

María Alejandra Flores. Foto: Redes Sociales

Flores se había radicado en la capital chilena en busca de mejores oportunidades. Trabajaba como maquilladora y manicurista, y se preparaba para convertirse en DJ. Según el medio Radio Bio Bio, era la mayor de tres hermanos y contribuía económicamente al sostenimiento de su familia.

La noche del accidente, la joven se dirigía a la casa de un amigo. Sus allegados perdieron contacto con ella y horas después conocieron la tragedia.

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Uno de sus amigos, visiblemente afectado, recordó su carácter y pidió justicia en declaraciones a T13 .“María Alejandra nos enseñó que una persona joven, pequeña, salió de su país para ganarse la vida por su familia. Era una persona increíble; esto es injusto”, añadio.

Entre tanto, su madre viajó a Santiago de Chile para adelantar los trámites correspondientes y espera recibir apoyo del Gobierno colombiano para la repatriación del cuerpo.