En horas de la mañana se registró un fatal accidente en Yakarta, capital de Indonesia, que involucró a dos trenes del servicio de ferrocarril de cercanías del Gran Yakarta, conocidos como KRL.

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Según los videos difundidos en redes sociales, uno de los trenes se encontraba detenido en una estación cuando otro lo impactó a gran velocidad por la parte trasera, dejando una de las unidades completamente destruida.

Los trenes involucrados habrían sido un tren KRL CommuterLine, que estaba detenido en la vía 1 en la estación Bekasi Timur, y un tren diésel de larga distancia (servicio KRD/Jawa).

Hasta el momento no hay un reporte oficial de víctimas. Sin embargo, las imágenes que circulan en redes muestran múltiples personas fallecidas y heridas en el lugar, en medio de escenas de pánico y destrucción.

“Todos los esfuerzos se centran en la evacuación de los pasajeros y del personal, así como en la atención a las víctimas”, declaró la portavoz de la compañía, Anne Purba, en un comunicado.

“Pedimos disculpas por este incidente. Ahora nos centramos en garantizar que todos los pasajeros y el personal reciban la mejor atención posible, de la forma más rápida y eficaz. Asimismo, seguimos coordinando con todas las partes implicadas en tierra”, añadió.

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La caástrofe se produjo cerca de la estación de Bekasi Timur, a unos 25 kilómetros de Yakarta, en una de las zonas más transitadas del sistema ferroviario metropolitano.

En otros videos grabados al interior del tren se escucha un fuerte estruendo, en lo que parece ser el momento del impacto, mientras varios pasajeros permanecen sentados visiblemente angustiados cuando el vagón comienza a vibrar violentamente.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores de rescate tanto en la estación como al interior del último vagón del tren que recibió el impacto, el cual quedó parcialmente aplastado, lo que dificulta el acceso a los equipos de emergencia.

El sistema KRL CommuterLine es uno de los principales medios de transporte en el área metropolitana de Yakarta, movilizando a miles de pasajeros diariamente.

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Opera en una red densamente utilizada que conecta la capital con ciudades satélite como Bekasi, Bogor y Tangerang, lo que la convierte en una infraestructura clave para la movilidad urbana en Indonesia.

Debido a la alta demanda, especialmente en horas pico, los trenes suelen operar con intervalos reducidos, lo que exige estrictos protocolos de control y señalización para evitar incidentes.