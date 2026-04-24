“Ni fallas humanas”: Ministerio de Defensa advierte que no se ha concluido la investigación tras el accidente del Hércules

Este jueves la Fuerza Aérea entregó un reporte preliminar de las investigaciones que se adelantan tras el accidente del avión Hércules del Ejército y que dejó 69 militares muertos en el departamento de Putumayo. La hipótesis principal fue el impacto con unos árboles durante el despegue.

MinDefensa hizo reconocimiento a la comunidad de Puerto Leguízamo por su apoyo tras el accidente aéreo del avión Hércules

El Ministerio de Defensa advierte que la investigación continúa y hasta el momento no se puede establecer con certeza que se trate de una falla humana; lo que han dejado las verificaciones es la pérdida de potencia de los motores, justamente como consecuencia del impacto con los árboles.

“Es importante precisar que aún no se han determinado causas definitivas ni fallas humanas en el suceso del FAC 1016. Una de las líneas de investigación se centra en la afectación de los motores tras el impacto con árboles”, señaló el Ministerio de Defensa a través de sus redes sociales.

El coronel Luis Fernando Escobar, líder de esta investigación, explicó en detalle qué provocó el impacto de los árboles en los motores, lo que afectó la potencia y, por tanto, el despegue de la aeronave. Lo que ocurrió después fue la tragedia que conmocionó al país.

“De acuerdo con la información recopilada, aproximadamente cuatro segundos después del despegue, la aeronave impactó tres árboles ubicados en la trayectoria de salida por la pista 3… El impacto contra el primer árbol se habría producido entre el fuselaje y una sección de la hélice del motor número tres; posteriormente, el segundo y tercer árbol habrían sido impactados por la sección izquierda y las hélices de los motores número uno y número dos”, dijo el coronel Luis Fernando Escobar, líder de la investigación del siniestro del avión Hércules.

Nuevamente, y ahora el Ministerio de Defensa contradice lo que dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, al comparar el avión Hércules con una chatarra. Explicaron que la aeronave tenía un estricto programa de mantenimiento y contaba con la aprobación para volar por mucho más tiempo.

“La aeronave, con 13.582 horas de vuelo, se encontraba bajo un estricto programa de mantenimiento conforme a los lineamientos de Lockheed Martin y Rolls-Royce. El proceso continúa con total rigor técnico para esclarecer los hechos basándonos exclusivamente en la evidencia encontrada”, explicó el Ministerio.

Hay algunos detalles y aspectos importantes de la investigación que continúan para poder establecer con certeza qué fue lo que ocurrió, pero existe desde el Ministerio la hipótesis de que sigue siendo ese impacto con los árboles que afectó de manera directa la potencia de la aeronave en el momento más relevante: el despegue.