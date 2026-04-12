MinDefensa hizo reconocimiento a la comunidad de Puerto Leguízamo por su apoyo tras el accidente aéreo del avión Hércules

Durante el fin de semana, el Ministerio de Defensa realizó un reconocimiento a la comunidad del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, en agradecimiento al trabajo realizado el pasado 23 de marzo tras el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto con el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial, y el general Edilberto Cortés Moncada, comandante de la Sexta División del Ejército, participaron de la actividad realizada en el parque municipal Los Héroes.

Allí se realizó una ceremonia con el objetivo de enaltecer a las instituciones y personas que participaron en el rescate, ya que por su valentía y arrojo se pudo salvar la vida de 57 militares en medio de la emergencia.

Sánchez le entregó la medalla Servicios Distinguidos del Ministerio de Defensa al municipio de Puerto Leguízamo, en cabeza de su alcalde Luis Emilio Bustos Morales, quien recibió la distinción.

Pedro Sánchez le entregó al municipio de Puerto Leguízamo, en cabeza de su alcalde Luis Emilio Bustos, la medalla Servicios Distinguidos del Ministerio de Defensa. Foto: MinDefensa

En el evento también fueron exaltados once integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes acudieron al punto de la emergencia para apoyar a los pobladores a evacuar a los heridos.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, por su parte, adelantó una jornada de apoyo al desarrollo, con la colaboración de empresas públicas y privadas, para brindar una atención integral a la comunidad más vulnerable de esta zona.

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Se adelantó una jornada de atención a más de 2.000 personas con servicios prestados por médicos, odontólogos, nutricionistas, cardiólogos, pediatras, ortopedistas, fonoaudiólogos y optómetras.

También se entregaron medicamentos, mercados, alimentos para mascotas, pañales, herramientas agrícolas y otros elementos que buscan beneficiar a cientos de hogares del casco urbano y el área rural del municipio.

Militares que también ayudaron a atender la emergencia del Hércules fueron condecorados por su arrojo y valentía. Foto: MinDefensa