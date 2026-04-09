En los próximos días se conocerá el primer informe sobre el accidente del avión Hércules en Putumayo

En diálogo con SEMANA, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, en los próximos días, se conocerá el primer informe sobre el accidente en Putumayo del avión Hércules, que dejó 69 personas muertas.

Sobre la investigación, indicó que hay bastantes avances. “Ya se tiene la información de los datos, de la voz, pero es un tema que aún está en investigación y, hasta que no se tenga ese informe preliminar —para el cual se cuenta con un mes a partir del día del accidente—, no se dirá nada, porque cualquier dato puede cambiar la investigación”, señaló el ministro.

Asimismo, indicó que “el informe preliminar, acorde a los manuales, es de 30 días a partir del accidente”.

La información la reveló el ministro Sánchez en medio de la compleja radiografía con la que cuentan las aeronaves de la fuerza pública en materia de seguros.

Como lo había dicho el ministro en SEMANA, tras el accidente del avión Hércules, esta aeronave se perdió porque no contaba con seguro.

Indicó que asegurar el 100 % de las aeronaves de la fuerza pública tendría un costo de 1 billón de pesos y que, en la actualidad, el sector defensa no cuenta con dicho presupuesto.

El ministro de Defensa reconoció que las limitaciones presupuestales hacen que algunas de las aeronaves que están en operación no se encuentren amparadas con algún tipo de seguro.

“En este momento hay en las Fuerzas Militares 189 aeronaves aseguradas en un contrato que tenemos desde 2022 y ya se pidió el presupuesto para seguir extendiéndolo, pero si quisiéramos asegurar todas las aeronaves, el costo sería de un billón de pesos anual”, señaló el ministro de Defensa.

Un video es pieza clave en la investigación del accidente del avión Hércules en Putumayo. Foto: API

Por su parte, la Fuerza Aérea señaló: “Esta institución prioriza la vida mediante el entrenamiento de sus integrantes, así como la planeación y efectividad de cada una de las operaciones, cumpliendo la misión constitucional con integridad y seguridad”.