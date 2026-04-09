“Todos los pasajeros estaban asegurados”: Mindefensa sobre accidente del avión Hércules en Putumayo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en diálogo con SEMANA, reveló que aunque el avión Hércules que se accidentó en el Putumayo no estaba asegurado, los militares que fallecieron si contaban con un seguro por su condición de integrantes de la fuerza pública.

Dijo que en promedio cada familia recibirá más de 100 millones de pesos. “Se requiere un presupuesto significativo para asegurar todos los bienes de la fuerza pública, pero las limitaciones presupuestales impiden asegurar aeronaves como los Hércules y Kfir”, dijo el ministro Sánchez.

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