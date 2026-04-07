La Comisión Sexta del Senado de la República realizó un debate de control político sobre el accidente del avión Hércules de la FAC en el que fallecieron 69 uniformados de las Fuerzas Militares.

El Ministerio de Defensa y la Aeronáutica Civil fueron citados para rendir cuentas ante esa corporación para explicar los pormenores que envolvieron al siniestro aéreo ocurrido en Putumayo.

La discusión fue convocada por los senadores Esteban Quintero, Guido Ecehverry, Pedro Florez y Gustavo Moreno para detallar los pormenores del accidente de la aeronave FAC 1016, pero también para indagar sobre la situación de los controladores aéreos, los contratiempos ocurridos en el Aeropuerto El Dorado y el estado del resto de aeropuertos del país.

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El congresista del Centro Democrático, Quintero, sostuvo que desde septiembre de 2025 diferentes instituciones habían advertido sobre un contexto de “abandono institucional” de la tecnología de las Fuerzas Militares, situación que, a su juicio, está poniendo en riesgo la seguridad de las Fuerzas Armadas.

En medio de la discusión, el Ministerio de Defensa afirmó que el avión 1016 de la FAC tenía las inspecciones periódicas al día, procedimientos que deben realizarse cada 15 días o cada 40 horas de vuelo, según lo que ocurra primero.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez indicó que cuando los uniformados abordan alguna de las aeronaves de las Fuerzas Militares estas están en condiciones óptimas para su operación. Sin embargo, dejó claro que se están necesitando recursos. “¿Qué se necesita? Dinero. Que nos den más presupuesto”, expresó Sánchez.

Esa cartera le dijo a los senadores citantes que “las necesidades del sector Defensa, en especial las adquisiciones de equipos mayores, armamento especializado y tecnologías militares han sido históricamente superiores al presupuesto asignado al sector, por lo que se ha mantenido una diferencia entre tales necesidades y los recursos efectivamente asignados en cada vigencia fiscal”.

Para el presupuesto de este 2026 las Fuerzas Militares solicitaron $53.419.720 millones, no obstante, solo les fueron asignados $21.222.574 millones. Es decir: los uniformados han estado trabajando con una cartera en déficit.

En medio de la discusión el director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez, detalló que se tienen 82 puestos vacantes para los cargos de controladores de tránsito aéreo. Esos roles, sin embargo, se ocuparían una vez se gradúe una nueva cohorte de controladores.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, también confirmó que esa entidad ha estado trabajando para completar la planta de controladores aéreos.