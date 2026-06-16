Directivo de la Alianza Verde hace fuerte advertencia sobre Gustavo Petro si Iván Cepeda pierde las elecciones: “Debe tener gente planeando”

A cinco días de la segunda vuelta presidencial y cuando los resultados de las encuestas no parece favorecerle a Iván Cepeda, el exsenador y directivo de la Alianza Verde, John Sudarsky, hizo una fuerte advertencia si el candidato del Pacto Histórico es derrotado en las urnas por Abelardo de la Espriella.

“Apenas Gustavo Petro se entere el 21 de junio por la tarde que Iván Cepeda perdió se dedicará de lleno a hacer el mayor daño posible hasta el 7 de agosto cuando tenga que entregar el poder”, dijo Sudarsky.

Y agregó que el presidente “intentará de todas formas no entregar el poder”.

Incluso, fue más allá y dijo que Petro “ya debe tener a gente planeando qué hacer si pierde las elecciones”.

Iván Cepeda Foto: Captura en pantalla transmisión Iván Cepeda

Sudarsky ya da como derrotado a Iván Cepeda el próximo domingo. Por eso, en su cuenta oficial de X habla abiertamente de su pronóstico.

“La verdad es que Iván Cepeda jugará un papel central en el Senado y reconstruir la agenda de la izquierda progresista después del daño que hizo Gustavo Petro. La agenda futura es central. Y además, si Abelardo de la Espriella tiene la lucidez, contribuir constructivamente a un acuerdo nacional”, manifestó.

Aunque la Alianza Verde, su partido político, respalda abiertamente a Iván Cepeda y ha obligado a su militancia a hacerlo, pese a que hay vertientes de centro y derecha, Sudarsky ha insistido en que no apoyará a Iván Cepeda.

En abril de 2026, en una entrevista que concedió a SEMANA anticipó que los Verdes debían escindirse. De lo contrario, él renunciaría al partido.

Gustavo Petro, Iván Cepeda Foto: Presidencia, Semana

“Si no aprueban la escisión, me retiro. Renuncio a la Alianza Verde, a la ilusión que se tenía y que se perdió hace un buen rato. Ahora es un partido de bolsillo de Gustavo Petro e Iván Cepeda, por añadidura. Si no aprueban la escisión, reitero, renunciaremos. Llegará el momento en el que renunciar es una opción muy válida porque es inadmisible. Y es que apoyar a Cepeda es absolutamente inaudito", afirmó.

Jhon Sudarsky hace parte de la Alianza Verde. Aún así es crítico de su propio partido y los escándalos de corrupción que han salpicado a la colectividad. Foto: GUILLERMO TORRES - SEMANA

Y es que el reconocido político y académico no ve mayores méritos para que la izquierda continúe en el poder.

“Gustavo Petro dejará al Estado absolutamente quebrado. Todo ese endeudamiento, donde ha enriquecido a una cantidad de prestamistas nacionales e internacionales pagando los más altos intereses, es difícil. Gustavo Petro terminará gastando hasta el último peso, a punta de deuda. El 7 de agosto de 2026, si gana Iván Cepeda, tendrá que decirle a la gente que todo lo que prometió no podrá cumplirlo porque no tiene plata. Petro dejará al próximo gobierno incapaz de resolver los problemas del país", afirmó en SEMANA.