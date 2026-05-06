Siguen las tensiones en la Alianza Verde: piden al CNE tumbar la resolución donde el partido respaldó exclusivamente a Iván Cepeda

A menos de un mes de las elecciones, la Alianza Verde enfrenta una nueva división política.

Este miércoles, 6 de mayo, la congresista de ese partido, Catherine Juvinao, impugnó ante el Consejo Nacional Electoral la resolución de la Alianza Verde que pide a sus militantes apoyar exclusivamente la candidatura presidencial de Iván Cepeda y le cierra la puerta a otros competidores de centro, como Sergio Fajardo y Claudia López, quienes hicieron parte de esa colectividad.

Juvinao, por ejemplo, tiene una buena relación con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, pero según lo que decidieron los líderes de su partido, no puede hacer política a su nombre.

La representante por Bogotá presentó la impugnación ante el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, y explicó que “en la contienda electoral presidencial del 2026, el Partido Alianza Verde tampoco inscribió un candidato propio por la colectividad, estando dentro del espectro de la centroizquierda múltiples candidatos, incluyendo la exalcaldesa de Bogotá por el Partido Verde, Claudia López, así como el exgobernador de Antioquia por el Partido Verde, Sergio Fajardo, y ex candidato presidencial por la misma colectividad”.

Las directivas de la Alianza Verde cuando discutieron el respaldo a Iván Cepeda. Foto: Alianza Verde

Dijo que el 13 de abril de 2026 se llevó a cabo sesión de la Dirección Nacional del partido, a fin de definir los apoyos en el marco de la contienda presidencial.

“En esa sesión se aprobó la conformación de una comisión encargada de construir un acuerdo programático con la campaña presidencial del candidato Iván Cepeda. Al tiempo, la dirección prohibió de manera explícita cualquier apoyo a las candidaturas de la exalcaldesa verde y del exgobernador verde anteriormente mencionados”.

Y el 24 de abril de 2026 se expidió la Resolución 01 de 2026, por medio de la cual la Alianza Verde adhirió a la campaña presidencial del candidato Cepeda, orientando a su militancia y credenciales en todo el país a sumarse activamente a la Coalición Alianza por la Vida.

“Si bien en dicha resolución no se establece ninguna prohibición de apoyar a las candidaturas presidenciales de Claudia López y Sergio Fajardo, en el acta de la sesión virtual de igual fecha, se puede constatar que los miembros presentes, así como el copresidente Jaime Navarro, expresaron de viva voz la prohibición tajante de cualquier aproximación a dichas candidaturas so pena de incurrir en doble militancia”, argumentó.

La representante Catherine Juvinao. Foto: Guillermo Torres / Semana

Tras exponer sus motivos, Juvinao pidió al Consejo Nacional Electoral que, como medida cautelar, suspenda provisionalmente los efectos de la Resolución 01 del 24 de abril de 2026, ‘por medio de la cual el Partido Alianza Verde define su postura frente a candidaturas presidenciales y adopta decisiones en materia de apoyo político’, frente a los terceros candidatos presidenciales Claudia Nayibe López Hernández y Sergio Fajardo Valderrama”.

Y, en consonancia, “dejar en libertad a las credenciales y militancia del Partido Alianza Verde en aras de habilitar el respaldo a las candidaturas presidenciales de los candidatos de centro y centroizquierda Sergio Fajardo Valderrama y Claudia López Hernández”.

El candidato presidencial Sergio Fajardo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

De fondo, pidió que se modifique el artículo primero de la Resolución 01 del 24 de abril de 2026, garantizando que se permita la libertad en el apoyo a candidaturas del espectro político de centro y centro-izquierda en la campaña presidencial 2026 y no se restrinja a un único candidato presidencial.

También que se ordene a la Dirección Nacional del Verde para que, a futuro, “se garantice el respeto por las minorías y el pluralismo político-ideológico al momento de adoptar decisiones respecto de candidaturas únicas por parte de la colectividad y su militancia”.