La Alcaldía de Bogotá volvió a poner sobre la mesa sus reparos al proyecto del Regiotram del Norte y condicionó el desembolso de los recursos comprometidos por el Distrito a que se resuelvan tres puntos que, según el alcalde Carlos Fernando Galán, afectan la integración urbana y operativa de la obra.

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Tras una reunión con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el mandatario aseguró que el Distrito mantiene su respaldo al proyecto ferroviario, pero insistió en que debe ajustarse antes de avanzar.

“Bogotá quiere que se haga el Regiotram del Norte y quiere que se haga bien”, afirmó Galán al explicar las observaciones que la administración distrital viene planteando desde el año pasado al Gobierno Nacional y a la Gobernación.

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El render del Regiotram del Norte. Foto: Alcaldía de Bogotá

El primero de los reparos está relacionado con el impacto urbanístico del trazado dentro de la capital. De los cerca de 24 kilómetros que tendrá el proyecto en Bogotá, seis serían elevados sobre estructuras de dos columnas y a seis metros de altura, un diseño distinto al utilizado en la Primera Línea del Metro. Según la Alcaldía, se requiere revisar medidas para mitigar el efecto urbano que tendría esa infraestructura sobre los sectores por donde pasará el tren.

El segundo punto tiene que ver con las intersecciones viales previstas entre la calle 200 y el norte de la ciudad. El Distrito considera que el proyecto no contempla al menos cuatro cruces necesarios para responder al crecimiento urbano de la zona.

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Inicio de las obras de RegioTram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Además, cuestionó el presupuesto estimado para otras cuatro intersecciones vehiculares, calculado en 183.000 millones de pesos, al considerar que no garantiza conexiones adecuadas para peatones y ciclistas en los tramos a nivel y elevados.

La tercera observación se centra en la integración del Regiotram con el sistema de transporte público de Bogotá. La Alcaldía pidió que exista articulación física, operativa y tarifaria entre el tren, TransMilenio y el Metro para facilitar la movilidad de los usuarios.

“Estos tres temas problemáticos los hemos planteado desde el año pasado con los equipos de la Gobernación y el Ministerio”, añadió el mandatario distrital.

Pese a las inconformidades de la administración distrital frente a la aprobación del Conpes entre la Nación y la Gobernación de Cundinamarca para el desarrollo del proyecto, en el que no se incluyó a Bogotá como actor aportante; desde la Nación (tanto la ministra Rojas como el mismo presidente) han dicho que eso versión “no es cierta”.

La mintransporte, María Fernanda Rojas, señaló que la versión de la “sacada de Bogotá” del proyecto es “Falsa”.

“Bogotá NO quedó por fuera, al contrario, es la MÁS beneficiada. 7 de 17 billones se invierten en Bogotá; 11 de 17 estaciones quedan en Bogotá. Pero la Nación asume el faltante (aporte de Bogotá) para asegurar la licitación, de lo contrario se caería al faltar solo 35 días hábiles para dejarla en firme”, dijo la ministra.

Por su lado, el presidente Petro aseguró que la situación se provocó por retrasos de Bogotá y que la ciudad “no llegó” el día que tenían que hacerse los acuerdos para poder tener todo listo antes de la ley de garantías.

“El alcalde de Bogotá me había manifestado su apoyo a ese proyecto y solo le pedí que entrara por la séptima. Esperamos hasta el último minuto del último día para que Bogotá hiciera el convenio y no aparecieron (...) después de la ley de garantías veremos si el gobierno de Bogotá se compromete con algo” anotó el presidente sobre la situación.

Galán recordó que el Distrito tiene comprometidos 2,3 billones de pesos en vigencias futuras para financiar el proyecto, pero señaló que estos recursos dependen de que se logren acuerdos sobre los puntos planteados.

Al finalizar el encuentro, las partes anunciaron la instalación de mesas técnicas de alto nivel entre la Alcaldía, la Gobernación y el Ministerio de Transporte para revisar las observaciones y buscar consensos sobre el desarrollo de la obra.