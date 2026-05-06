Tras la firma del documento Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4190 en el que se estableció la financiación del Regiotram del Norte, donde se señala que la Nación asumirá cerca del 81,6 % del costo total del proyecto y se hizo notoria la ausencia de Bogotá en el esquema de cofinanciación.

Se firmó el Conpes que dejó a Bogotá fuera del aporte para el Regiotram del norte; polémica sacude las redes sociales

Frente a esto, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, aseguró que ningún funcionario del Distrito fue tenido en cuenta para la realización del documento. Por su parte, el presidente Petro manifestó que los representantes de la capital decidieron no asistir a la reunión para cofinanciar el proyecto se hizo el año pasado.

Por esta tensión, el miércoles, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca expresó a la opinión pública su versión frente a la controversia con el megaproyecto que busca conectar a la capital con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Bogotá por fuera del proyecto del Regiotram Foto: Semana

Según Rey, se estima que cerca de $6.7 billones de la inversión total se ejecutarán al interior de la capital. En sus palabras, el gobernador enfatizó que se tendrán en cuenta las observaciones de la Alcaldía para garantizar el éxito del proyecto ferroviario más importante del departamento en el siglo XXI.

No obstante, el mandatario departamental dijo que “en ocho meses ningún secretario de despacho se presentó a las mesas de diálogo con la Gobernación”, con ello apuntó directamente a los representantes de Bogotá. Estas palabras llegaron después de sostener una reunión con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“Bogotá quiere que se haga el Regiotram del Norte y quiere que se haga bien”, afirmó el mandatario capitalino este miércoles. Adicionalmente, explicó puntualmente los problemas que hoy tiene el proyecto, que representan graves dificultades para su inserción urbana y la integración con el sistema de transporte de la ciudad. “Estos tres temas problemáticos los hemos planteado desde el año pasado con los equipos de la Gobernación y el Ministerio”, añadió.

Dos de los tres problemas mencionados por Galán fueron desglosados por la Alcaldía:

El proyecto tiene en Bogotá un tramo cercano a los 24 kilómetros de longitud, de los cuales seis kilómetros son elevados en una estructura de dos columnas, distinta a las de la Línea 1 del Metro de Bogotá, y a siete metros de altura. Es importante se trabaje en la mitigación del impacto urbanístico de la zona donde se construirá el proyecto. Intersecciones que no están contempladas en el proyecto, teniendo en cuenta el desarrollo de la ciudad de la calle 200 al norte, se requiere por lo menos cuatro; también se requiere revisar el costo de otras cuatro intersecciones de puentes vehiculares que se contemplan por un valor de 183 mil millones de pesos.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca fue claro con su postura frente a la polémica del Regiotram del Norte. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Frente a estas solicitudes, Rey fue claro, sosteniendo que el trazado beneficiará a más de 1.8 millones de personas y cumple con todas las condiciones de favorabilidad. Incluso, subrayó que en los puntos donde el tren se eleva, se construirá un puente vehicular a cargo del proyecto.

Por ello, la Gobernación de Cundinamarca señaló que con el 50.39% de la longitud del trazado ubicado en Bogotá, se lograría solucionar las principales intersecciones viales del corredor.