Galán firma inicio de obra del puente Tibanica: así será la nueva salida vial de Bogotá por Soacha

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, firmaron este martes el acuerdo que asegura la construcción del puente Tibanica, que conectará a Bogotá con Soacha, Cundinamarca.

La obra, confirmada este martes en la mañana, proyecta uno de los conectores viales más importantes de la capital con Cundinamarca. Se revelaron los detalles del nuevo puente, su ubicación y cómo se financiará.

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Galán confirmó que esta obra construirá el puente de Tibanica, que va a conectar la avenida Terreros, en Soacha, con la avenida Ciudad de Cali, en Bosa, que es troncal alimentadora del Metro.

“Bogotá va a poner más de la mitad de los recursos para la obra que será una nueva entrada y salida de la ciudad”, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Estas son las características del Puente Tibanica, que será la nueva salida de Bogotá por el sur:

Longitud de 87 metros

Ancho mínimo de 50 metros

Cuatro carriles de tráfico mixto

Un separador

Dos pasos peatonales y de bicicletas

El puente Tibanica promete conectar a Bogotá con Soacha. Foto: IDU - API

La Alcaldía de Bogotá confirmó que se adecuarán los empalmes de la av. Ciudad de Cali y Ciudad Verde con una longitud de 260 metros. Además, se construirá la segunda calzada de la av. Terreros, en Soacha, con una longitud de 1 km/carril y dos retornos.

También se entregará una nueva intersección semaforizada en la av. Terreros con av. Ciudad de Cali. Para esta obra se requieren 24 predios; 23 ya están disponibles; el faltante está en proceso de adquisición.

¿Cuánto costará esta obra?

El alcalde Galán confirmó que esta obra tendrá un costo superior a los $118.000 millones, de los cuales Bogotá aportará 56 mil millones de pesos. De esta suma, el IDU ya giró en 2025 al ICCU (ejecutor de la infraestructura) $13.500 millones; los demás recursos serán entregados entre 2026 y 2027.

La Gobernación de Cundinamarca contribuirá con $36.000 millones y la alcaldía de Soacha con 14 mil, correspondientes al costo del avalúo catastral de los predios de espacio público incorporados para el proyecto.

Alcalde de Soacha, alcalde de Bogotá y gobernador de Cundinamarca. Foto: IDU - API

Además, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) de Cundinamarca-Bogotá $10.000 millones y el ICCU $1.200 millones; este último será el encargado de adelantar la licitación de la obra y la interventoría.

Con la protocolización realizada este martes, se da apertura al proceso licitatorio, que se estima esté listo en el primer semestre del 2026.