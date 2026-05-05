El concejal Samir Bedoya Piraquive, de la bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá, denunció retrasos significativos en las obras de espacio público asociadas a la construcción del metro, con base en informes oficiales de interventoría con corte a marzo de 2026.

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De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría No. 67 del Contrato 148 de 2020, los avances en acabados de estaciones y accesos peatonales presentan un rezago frente al cronograma, pese al progreso sostenido en la estructura elevada del proyecto.

Por ejemplo, según el reporte, en la estación 5 de Kennedy, los acabados registran un avance de 4,06 por ciento, cuando deberían alcanzar el 33,80 por ciento.

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Alcalde Galán hizo oficial la llegada de el noveno tren del Metro a Colombia. Foto: Esteban Vega / X @CarlosFGalan / Montaje: Semana

Esto representa poco más del 12 por ciento de lo programado. En cuanto a los accesos peatonales de esa misma estación, el avance es de 1,83 por ciento, frente a un 16 por ciento previsto.

En términos generales, el proyecto acumula un retraso de 3,90 puntos porcentuales. El avance real es de 72,56 por ciento, mientras que el programado se sitúa en 76,46 por ciento.

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Avance de obras del metro de Bogotá. Foto: El Espectador

Según el concejal, el rezago se concentra en las obras que impactan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos, como andenes, vías y urbanismo.

Uno de los puntos críticos señalados es el tramo de la Avenida Primero de Mayo entre calles 40 Sur y 39 Sur, donde los cerramientos de la estación continúan ampliados, con pasos peatonales restringidos.

Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá. Foto: Personería de Bogotá

Comerciantes del sector, según la denuncia del cabildante, reportan una disminución en el flujo de clientes debido a las obras prolongadas.

El panorama, según Bedoya, se repite en otras estaciones del mismo corredor, donde los niveles de ejecución en acabados no superan el 20 por ciento de lo programado.

Vista de la Contraloría al metro de Bogotá Foto: Contraloría

A esto se suman intervenciones inconclusas en espacio público y retrasos en el traslado de redes, que afectan la movilidad y la actividad comercial. “Los comerciantes no viven de porcentajes de avance; viven de que la gente pueda pasar, entrar y comprar”, afirmó el concejal.

Ante esta situación, Bedoya hizo un llamado a la Administración Distrital, al concesionario y a la interventoría para priorizar las obras de espacio público.

Render de la línea 2 del Metro de Bogotá Foto: Foto de la empresa Metro de Bogotá suministrada a SEMANA

Entre las medidas propuestas están acelerar la ejecución de andenes y accesos, reducir los tiempos de cerramiento, publicar cronogramas claros por estación y fortalecer la señalización y los pasos seguros.

El cabildante insistió en que el éxito del Metro no debe medirse únicamente por el avance estructural, sino también por la recuperación efectiva del espacio público y su impacto en la ciudadanía.