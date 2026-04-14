En Bogotá, el desarrollo de la primera línea del metro entra en una fase determinante en medio de avances visibles en obra civil y la llegada de trenes a la ciudad. El proyecto, considerado el más importante en infraestructura urbana del país, mantiene un ritmo sostenido desde 2024, cuando la actual administración asumió su ejecución.

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Para marzo de 2026, la obra superó el 75 % de avance general, lo que implica la entrada en la recta final del proyecto. Actualmente hay más de 10 kilómetros de viaducto construidos y progresos constantes en la instalación de estructuras elevadas y sistemas asociados.

El último anuncio de Galán entra como un último espaldarazo para la ilusión de los capitalinos, y es que, el alcalde confirmó que “la recta final de las obras de la línea 1 del Metro de Bogotá está asegurada financieramente, con créditos aprobados que permiten avanzar este y el próximo año”.

Alcalde Galán ha acompañado, de forma incisiva, el progreso de la obra del metro. Foto: Esteban Vega / X @CarlosFGalan / Montaje: Semana

Adicionalmente, fue enfático en que la intención es velar por la seguridad del proyecto: “la etapa de acabados es compleja y requiere tiempo para garantizar que todos los sistemas funcionen correctamente”.

“En enero de 2024 lo recibimos en 28% y hoy, dos años después, ya tiene más del 70% de avance”, afirmó el mandatario en el mes de enero. Además, mencionó que “en 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final y seguiremos trabajando para que sea, por fin, una realidad”.

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Finalmente, señaló que “el reto es seguir avanzando cada mes por lo menos mil metros, inclusive un poco más, de construcción de viaducto”. Esto se refuerza con el cronograma de la empresa Metro de Bogotá en el año 2026, que, hasta el momento no ha sufrido modificaciones.

Actualmente, los encargados de la obra adelantarán el ensayo de los trenes en cortos desplazamientos en el mes de junio por los primeros tramos construidos en el sur de la ciudad, lo que marcará el paso de la obra hacia su futura entrega.

La entrega del metro de Bogotá se proyecta para 2028. Foto: Personería de Bogotá

Con estos avance, la obra se perfila, en definitiva, para ser entregada en 2028. La entrada en operación contará con 30 trenes y más de 20km de viaducto.

Ahora bien, la alcaldía ha subrayado que la cultura ciudadana no depende de un sistema de transporte, depende de cada ciudadano. “El comportamiento nos define. Sin ti no pasa, como los cuatro millones de viajes diarios y el 85 % de usuarios que pagan el pasaje”, señaló la entidad en sus canales digitales.